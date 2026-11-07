Aubameyang desafía toda lógica: los plazos de su recuperación exprés a los 37 años

El delantero del Deportivo volvió a jugar apenas 43 días después de lesionarse y tan sólo cinco semanas después de pasar por quirófano, adelantando considerablemente las previsiones iniciales; lo más probable es que después del parón internacional sea ya titular

Pierre-Emerick Aubameyang vuelve a estar completamente a disposición para Antonio Hidalgo. El delantero gabonés ha protagonizado una recuperación muy poco habitual en el mundo del fútbol, especialmente teniendo en cuenta que acaba de cumplir 37 años y que tuvo que pasar por quirófano para solucionar una lesión de menisco.

Su regreso, mucho antes de lo previsto, supone un refuerzo de lujo para un Deportivo de La Coruña que recupera a uno de sus futbolistas más determinantes del campeonato en un momento decisivo de la temporada.

La reaparición ya es una realidad. Después de reestrenarse nuevamente con la camiseta blanquiazul ante Osasuna, el atacante ha vuelto a tener minutos este sábado frente al Espanyol, saltando al terreno de juego en la segunda mitad. Su regreso confirma que los plazos iniciales se quedaron muy cortos y que convierte su caso en un caso digno de estudio.

De seis-ocho semanas a apenas cinco y media

Todo comenzó el pasado 20 de septiembre, durante el encuentro que enfrentó al Deportivo con el Betis en Riazor. Aubameyang sufrió una preocupante lesión en el menisco externo de la rodilla derecha al intentar alcanzar un balón durante un saque de esquina. Aunque pudo terminar el partido, las molestias fueron a más con el paso de las horas. "Después del partido, como estás caliente, no lo sientes mucho, pero el día después me levanté fatal", explicó posteriormente el propio futbolista.

Cuatro días después, el 24 de septiembre, pasó por quirófano en el Centro Olympia de Madrid, donde fue intervenido por el traumatólogo Manuel Leyes. La operación se desarrolló satisfactoriamente, aunque los primeros pronósticos apuntaban a un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas. Teniendo en cuenta su edad y la zona de la lesión, el escenario más optimista apuntaba a unos dos meses de baja, sin descartarse un periodo de readaptación igualmente largo para volver a estar en forma.

A priori, no se le esperaba hasta finales de noviembre e incluso los menos optimistas postergaron su reaparición hasta el año 2027. Sin embargo, Aubameyang tenía otros planes. El gabonés recibió el alta médica apenas cinco semanas después de la intervención y pudo regresar a una convocatoria de Antonio Hidalgo el pasado 2 de noviembre, para medirse a Osasuna.

43 días después y con 37 años

Su vuelta se produjo en Riazor, 43 días después de lesionarse ante el Betis y tras completar una recuperación que sorprendió incluso a los profesionales que siguieron su evolución. Saltó al césped en el minuto 69 y recibió una atronadora ovación de la afición deportivista.

Su regreso, además, no fue ni mucho menos testimonial. Aunque todavía necesitaba recuperar ritmo competitivo, participó en la acción que terminó desembocando en el gol de Nsongo, después de un remate de cabeza del propio Aubameyang que obligó a Herrera a intervenir de manera espectacular.

El detalle más llamativo de su caso es su edad: 37 años. No es precisamente habitual superar en tiempo récord una intervención de estas características. De hecho, el propio delantero reconoció que "es la primera vez que he estado lesionado durante más de diez días".

Su genética y profesionalidad, claves

Parte de la explicación está en sus extraordinarias condiciones físicas. Así lo apuntó también Eder Sarabia, que no escatimó elogios hacia el delantero al analizar su rendimiento pese a su edad. "Es muy bueno, me gusta mucho y creo que sorprende ese rendimiento que tiene a su edad. Su amor por el fútbol, profesionalidad y su genética le permiten dar ese rendimiento", destacó el técnico.

"Después de la lesión, igual no está al cien por cien, o eso espero", añadió el flamante técnico espanyolista. Esta cautela también ha mantenido Antonio Hidalgo, consciente de que el delantero necesita recuperar progresivamente las sensaciones y el ritmo de competición. De ahí la importancia de controlar las cargas y no precipitarse, pese a que su evolución haya superado todas las expectativas.

El Deportivo recupera a su futbolista más diferencial

La importancia de su regreso se entiende también repasando sus números antes de caer lesionado. Aubameyang había firmado cinco goles y dos asistencias en sus siete primeros encuentros, con una racha de cinco jornadas consecutivas viendo puerta.

Su ausencia supuso un contratiempo importante para un Deportivo que perdió buena parte de su capacidad ofensiva. Ahora, con el gabonés nuevamente sobre el césped, Hidalgo recupera a su gran referente para volver a estar en los puestos altos.