Carlos Alcaraz - Casper Ruud: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el Master 1000 de París 2026

Carlos Alcaraz y Casper Ruud se juegan el pase a la final del Master 1000 de París 2026 en un cara a cara que domina el español, pero es el noruego el que ganó su único partido bajo techo

Carlos Alcaraz, tras su machada ante Taylor Fritz el viernes, se juega el pase a la final del Master 1.000 de París ante un Casper Ruud que en la Ciudad de la Luz está demostrando un gran estado de forma.

Será el octavo duelo entre Alcaraz y Ruud, un cruce clásico en los últimos años y en el que el murciano le tiene tomada la medida al noruego. No obstante, aunque Ruud sólo ha ganado una vez al español, esta vez fue en el único partido bajo techo que han disputado, en el Torneo de Maestros de 2024.

Jugar indoor cambia mucho la película y, en este caso, hace más peligroso a Ruud. La ventaja para el español es que, pese al duro encuentro ante Fritz, su partido acabó antes que el de su rival, por lo que tendrá alguna hora más de descanso.

Casper Ruud tiene una buena racha en partidos bajo techo, pues en los dos últimos años ha ganado 20 encuentros y solo ha perdido 4. El año pasado se llevó el título de Estocolmo y ha alcanzado esta semifinal de París sin haber perdido un set.

Curiosamente, cuando se sorteó el cuadro, todo el mundo apuntaba a una posible semifinal entre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Pero el madrileño cayó de forma contundente con Casper Ruud y se complicó las ATP Finals. Por fortuna para él, Carlos Alcaraz ganó a Fritz este viernes y le dio el último billete para Turín. Tal vez allí podamos ver el primer duelo entre los dos mejores tenistas españoles, que aún no se han cruzado en el circuito.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Casper Ruud?

El partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud correspondiente a las semifinales del Master 1000 de París 2026, se juega este sábado 7 de noviembre. El choque entre el murciano y el noruego comenzará no antes de las 17:00 horas en España, ya que se disputará en el tercer turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud se podría ver condicionado a lo que duren los duelos que abren la pista central desde las 12:00 horas. A esa hora se juega el partido de dobles entre los austriacos Miedler y Oberleitner ante el estadounidense Harrison y el británico Skupski. Y, tras este duelo, a las 14:30, la primera semifinal individual entre el local Luca Van Assche y el estadounidense Ben Shelton.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo francés, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.