Sinner, rival de Carlos Alcaraz por el número 1 de la ATP, toma una decisión clave para su futuro: "Era un flacucho y joven chico italiano"

El tenista italiano se despidió en un emotivo mensaje en sus redes sociales del que hasta hoy era su entrenador: Darren Cahill. "Te convertiste en algo más que eso"

Jannik Sinner, que hasta el pasado lunes era número 1 del ranking ATP, se ha despedido este viernes del que era su entrenador, Darren Cahill. El puesto de Cahill lo ocupará Magnus Norman tal y como se confirmó hace aproximadamente una semana. Jannik Sinner no volverá, salvo sorpresa mayúscula, a competir hasta la próxima temporada por lo que será una de las grandes ausencias de las ATP Finals y además deja abierta una nueva plaza que de momento ocupa Rafa Jódar.

Antes de empezar a trabajar con Magnus Norman, el que será nuevo entrenador de Jannik Sinner, el italiano ha querido despedirse como se merece de Darren Cahill, un técnico con el que además de alcanzar lo más alto del tenis mundial, ganó dos Open de Australia, dos Wimbledon y un US Open. Sinner se despidió de Cahill a través de una emotivo vídeo en redes sociales.

Sinner, rival directo de Carlos Alcaraz, se despide de Darren Cahill

Sinner mostró en el video de despedida de Darren Cahill algunos de los momentos que ha vivido con el que ya es su ex entrenador. Jannik Sinner recordó como Darren Cahill no le daba las respuestas a sus preguntas a Sinner sino que le enseñaba a encontrarse a sí mismo cuando empezaron a trabajar allá por el 2022. "Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, era un flacucho y joven chico italiano con muchas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas, sino que me ayudaste a encontrarme a mí mismo. Eras uno de mis entrenadores pero rápidamente te convertiste en algo más que eso. Alguien en quien podía confiar, alguien a quien podía considerar un amigo", apuntó Sinner en su carta de despedida.

Además Sinner hizo un recordatorio de los torneos más importantes logrados junto a Cahill y además reconoció cómo el técnico le vaticinó una ruptura al final de 2025: "Melbourne, con el primer Grand Slam, el número uno, Wimbledon... podría seguir. Hemos estado mucho tiempo juntos. Me dijiste que nos separaríamos después de 2025 y, de alguna forma, no podía seguir".

Sinner se queda con lo que le aportó Darren Cahill

Demostró Jannik Sinner la gran unión que ha tenido a Darren Cahill al comentar que con lo que se quedaba era con las largas horas en la pista: "Los trofeos no son lo que más recordaré, sino que me quedo con todo lo que hubo alrededor de ellos. Las largas horas en las pistas de entrenamiento, los vuelos, las cenas, el amor. Incluso en los días en lo que todo te supera, tú estabas ahí para lo que hiciera falta. Siempre supe que estaba en buenas manos, no sólo yo, sino todos los que viajaban con nosotros, todos los que están fuera de las cámaras".

En clave de humor y cierta melancolía, Jannik Sinner habló de lo que le había enseñado Darren Cahill y esperaba el italiano haberle enseñado a golpear en el golf: "Contigo, somos más que un equipo. Me has enseñado mucho. Que el tenis es importante pero no lo es todo. Que para ser un buen jugador hay que empezar siendo una buena persona. Y que las cosas complicadas pueden ser simples. Espero que yo te haya podido enseñar algo también, por ejemplo cómo golpear una pelota de golf".

Cerraba Sinner su carta recordando cuando ganaba un punto y estaba Cahill en el box para animarlo: "Echaré de menos mirar después de un gran punto y verte en mi box. Esta temporada no ha terminado de la forma que queríamos pero no cambia lo que hicimos o lo que todos estos años han significado para mí. Mucho de lo que soy, como tenista y como persona, es gracias a ti. Cinco años, no olvidaré ni un solo día de ellos. Gracias, colega, por todo. Ha sido un privilegio".

El nuevo entrenador de Jannik Sinner

Antes de que Jannik Sinner anunciase a Magnus Norman como nuevo entrenador, sonó con fuerza el nombre de Juan Carlos Ferrero, ex técnico de Carlos Alcaraz. Todo parecía indicar que el valenciano sería el nuevo guía del máximo rival de Carlos Alcaraz por el número 1 de la ATP, junto a Sinner.