El futuro de Rafa Jódar puede estar en manos de Carlos Alcaraz: la jugada que puede condenar sus aspiraciones en la ATP

El tenista murciano, que ha superado la tercera ronda del Masters 1000 de París sin jugar tras el abandono del italiano Berrettini, podría medirse en cuartos al estadounidense Fritz, que en caso de llegar a semis del torneo francés, le robaría la plaza al madrileño en las ATP Finals

Rafa Jódar aún no ha dicho su última palabra en el Masters 1000 de París. Después de quedar eliminado en segunda ronda a manos de Casper Ruud, el tenista madrileño sigue muy pendiente de lo que pase en el Masters 1000 de París ya que de buena parte de lo que ocurra en territorio galo, dependerá su participación como 'titular' y no como 'reserva' en las ATP Finals 2026 que se disputarán a final de año en Turín (Italia).

Si sigue vivo en el Masters 1000 de París, Carlos Alcaraz. Al tenista murciano no le ha costado demasiado trabajo plantarse en los cuartos de final. Este pasado miércoles se enfrentaba en la segunda ronda, la de su debut en territorio galo, al estadounidense Michelsen, al que vencía por dos sets a cero y salvando en la primera manga un 1-4 en el tie break. Ahora Carlos Alcaraz espera rival en cuartos de final tras el 'regalo' que ha tenido este jueves con Berrettini.

Carlos Alcaraz tiene en su mano el futuro de Rafa Jódar en la ATP

Carlos Alcaraz debía jugar en la tercera ronda con el italiano Berrettini, al que ya se había enfrentado en cuatro ocasiones con anterioridad, le había vencido en tres y la última había sido en Wimbledon en 2023. Pero unos problemas físicos de Berrettini han impedido que el italiano se pueda enfrentar por quinta vez a Carlos Alcaraz y por lo tanto el murciano ha pasado directamente a cuartos de final.

En cuartos de final, Carlos Alcaraz espera rival del partido que se disputará este mismo jueves entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Taylos Fritz. El duelo enfrenta al número 7 del ranking ATP ante el 12. Cualquiera de los tenistas se lo pondrá complicado a Carlos Alcaraz pero a Rafa Jódar le interesa bastante que el que se mida al murciano sea el francés.

Fritz, uno de los escollos de Rafa Jódar en las ATP Finals 2026

En el caso de que sea Taylor Fritz a cuartos de final ante Carlos Alcaraz, el triunfo del murciano ayudaría a Rafa Jódar a seguir con posibilidades de meterse en las ATP Finals. En el caso de que Fritz, en primer lugar gane este jueves a Arthur Fils y en cuartos a Carlos Alcaraz, dejaría a Rafa Jódar como primer suplente en las ATP Finals 2026 de Turín. Actualmente Fritz tiene 2.950 puntos por los 3.234 de Rafa Jódar. Unas 'semis' del estadounidense le dejaría con 3.250 puntos.

La otra amenaza a la que se enfrenta Rafa Jódar para las ATP Finals

Además de Fritz, Carlos Alcaraz deberá estar pendiente del encuentro de cuartos de final entre Ben Shelton, tercer cabeza de serie del Masters 1000 de París y Tommy Paul, cabeza de serie número 12. En el caso de que Paul supere a Shelton y termine alcanzando la final del Masters 1000 de París, supondría la salida de las nueve primeras plazas de cara a las ATP Finals (la baja de Sinner) amplia al noveno puesto los que disputan el torneo de Turín.

En este caso Carlos Alcaraz no podría hacer nada ya que solo se podría cruzar con Paul en la final y solo por el hecho de alcanzar el partido definitivo, el estadounidense tendría billete para las ATP Finals.