Sorpresón en el Masters 1000 de París, tras los batacazos de Rafa Jódar y De Miñaur, llega otra bomba con Djokovic: eliminado ante un rival de la fase previa

El tenista serbio cayó en la segunda ronda del Masters 1000 parisino a manos de Rinky Hijikata, procedente de la fase previa. A sus 39 años, Nole cayó por 2-6, 6-3 y 6-3

Novak Djokovic ha dicho este miércoles adiós a la carrera para las ATP Finals 2026 que se disputarán a final de año en Turín. Djokovic tenía que llegar muy lejos en este Masters 1000 de París y además tenía motivos de soba después de que Rafa Jódar cayese también este pasado martes ante el número 23 del mundo, el noruego Casper Ruud.

Novak Djokovic ha jugado en 19 de las últimas 20 ocasiones las ATP Finals por lo que su ausencia entre las ocho mejores raquetas del año está ya confirmada. No venía jugando cómodo Djokovic, que recordemos, tiene 39 años, ya que en primera ronda superó en tres mangas al monegasco Valentín Vacherot.

Djokovic sigue el camino de Rafa Jódar y De Miñaur en el Masters 1000 de París.

Djokovic, ex número 1 del ranking ATP, mostró cierta falta de fondo para aguantar el ritmo de Rinky Hijikata, de 25 años. Este se aferró al duelo hasta que le dio la vuelta. Su próximo rival será el argentino Tomás Martín Etcheverry, que venció al australiano Alex de Miñaur. Djokovic no comparecía en la pista bajo techo de París desde que en 2023 consiguió su séptimo título en un torneo en el que ha ejercido una hegemonía sin par.

Con 51 victorias, aspiraba a ingresar en los octavos de un Masters 1000 por 114 oportunidad de su carrera. Convertido en el más veterano ganador de un partido en París, donde solo cuenta con tres derrotas desde 2012, solo se había perdido los octavos de este torneo tres ocasiones de las 18 en las que lo ha disputado.

Djokovic cayó en segunda ronda en París

El verdugo de Djokovic, toda una sorpresa en el Masters 1000 de París

Hijikata, 83 del mundo, jugará pro segunda vez los octavos de un Masters 1000 de su carrera, tras los de Indian Wells de este año, y se convierte en el tenista con peor ranking que bate a Djokovic este curso. El serbio estaba obligado a alcanzar las semifinales de París para poder aspirar a volver al Torneo de Maestros, donde con siete victorias es el tenista que más veces ha ganado.

La carrera por las dos últimas plazas queda reducida ahora a cuatro jugadores. El estadounidense Frances Tiafoe y Jodar, ambos ya eliminados en París, ocupan por ahora los puestos clasificatorios, a los que aspiran los estadounidenses Taylor Fritz, que tiene que llegar a semifinales para desbancar al español, y Tommy Paul, que debería llegar a la final. Tiafoe solo se quedaría fuera si Fritz y Paul llegaran a la final.