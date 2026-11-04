Rafa Nadal, 40 años: "A mí me gustaría votar y al ciudadano le gustaría votar, a día de hoy no creo que nos podamos sentir totalmente representados porque hay demasiados pactos"

El extenista, propuesto como nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, centra ahora sus esfuerzos en sus proyectos empresariales

Rafa Nadal ha cambiado la raqueta por los negocios, pero su nombre continúa generando interés más allá del deporte. A sus 40 años, el extenista mallorquín afronta una nueva etapa en la que quiere construir un legado fuera de las pistas. Una transformación que coincide con otro movimiento importante: la Junta Directiva del Real Madrid ha acordado proponerlo como nuevo integrante de su órgano de gobierno, un nombramiento que todavía deberá ser aprobado por la Asamblea General de Socios Compromisarios.

Su presente pasa por desarrollar distintas inversiones y consolidar una marca que quiere seguir creciendo. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC, Nadal explicó cuáles son los sectores que más le atraen y dónde está poniendo el foco. "Mis principales inversiones están en el sector hotelero, en la educación y en el deporte. Veo mi marca en crecimiento, con las personas adecuadas a mi lado", resumió.

El propio extenista tiene claro que su carrera deportiva ya forma parte del pasado, pero no quiere quedarse quieto. "He construido un legado en la cancha y ahora es el momento de construir un legado fuera de ella... Primero tengo que descubrir qué es lo que me gusta, más o menos. Me gusta el sector hotelero, pero creo en la salud, sin duda, y mis principales inversiones están en el sector hotelero, en la educación y en el deporte. Creo que ese es el futuro", afirmó.

Uno de los ejemplos más visibles de esa apuesta es ZEL, el proyecto hotelero que impulsa y que conecta también con sus raíces mallorquinas. Nadal considera que el turismo ofrece oportunidades en un territorio cuya economía está muy vinculada a esta actividad. "La mentalidad ha cambiado mucho desde que era niño. Ahora la gente aprecia mucho las experiencias y viajar. Es un negocio que me gusta y más siendo de Mallorca, que nuestra principal economía proviene del turismo", explicó.

Esta nueva faceta empresarial contrasta con otra declaración suya que vuelve a cobrar protagonismo al recordar su posición sobre la política española. En junio de 2018, justo después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, Nadal expresó desde Roland Garros que prefería que se convocaran elecciones. "A mi modo de entender, y no quiero ser imprudente, lo mejor sería votar, o a mí me gustaría votar. Entiendo que con todas las cosas que han ocurrido en estos dos últimos años, que no son pocas, creo que al ciudadano le gustaría votar otra vez porque a día de hoy no creo que nadie que pueda gobernar, que los ciudadanos nos podamos sentir totalmente representados porque hay demasiados pactos y al final nuestro voto queda de una manera que no nos sentimos del todo cómodos por lo que está ocurriendo".

Aquella reflexión pertenecía a un contexto político concreto y no supone una posición sobre las próximas elecciones del 29-N. Por ahora, Nadal mantiene el foco en sus proyectos y en los nuevos retos que tiene por delante. "Soy el tipo de persona a la que le gusta hacer cosas. Necesito tener metas. Creo que es importante en esta vida tener metas por delante, porque eso ayuda a levantarse todos los días con motivación y pasión", señaló.