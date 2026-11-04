La humilde infancia de Óliver Torres, ex de Sevilla y Atlético: "Con 11 añitos hice la maleta; mi madre era limpiadora y mi padre no podía trabajar por enfermedad"

El mediocentro extremeño, que vive su mejor etapa desde que firmó por Rayados de Monterrey, tuvo que apostar muy fuerte para cumplir su sueño de ser futbolista y remarca lo esencial que fue su familia en ese proceso: "Nos faltaban algunas cosas, pero nunca faltó el amor ni el cariño"

"Óliver Torres vive su mejor momento como asistente en Rayados". Éste es uno de los titulares que se podían leer este pasado martes en la prensa mexicana -en concreto del portal deportivo Mediotiempo- para reflejar el gran momento futbolístico que atraviesa el centrocampista extremeño de 31 años, quien de la mano del también exsevillista Matías Almeyda se ha convertido en uno de los líderes absolutos de la plantilla del CF Monterrey y que hacen justicia para la lucha que desde muy pequeño ha realizado para cumplir el sueño de ser futbolista profesional. No era fácil, pues procede de una familia muy humilde y para empezar a abrirse camino en este deporte tuvo que "hacer la maleta con 11 añitos".

Un precoz nómada del fútbol: la historia de Óliver Torres

Nacido en Navalmoral de la Mata (Cáceres) el 10 de noviembre de 1994 -cumple 32 años la semana que viene-, Óliver Torres empezó a jugar a muy corta edad en la AD San Andrés y luego en la Escuela Morala de Fútbol, ambas en su localidad natal; antes de mudarse a Barcelona en 2005 para formarse en la Fundación Marcet. Su paso por allí hizo que tanto el FC Barcelona como el RCD Espanyol se fijasen en su interesante proyección; pero fue el Atlético de Madrid el que más apostó por él y en la cantera rojiblanca creció desde 2007 hasta su debut con el primer equipo en 2012 de la mano del Cholo Simeone en un partido ante el Real Betis.

Luego estuvo cedido unos meses en el Villarreal CF, en la segunda mitad de la 13/14; pasó cinco años con luces y sombras en el FC Porto (2014-2019) y otros cinco en el Sevilla FC (2019-2024), que es el equipo con el que más partidos ha disputado en Primera división (201). Desde hace algo más de dos años juega en el Monterrey y en esta 26/27 ha alcanzado su mejor nivel como 'rayado'. En la madrugada del domingo dio su quinta asistencia, culminada con un estratosférico golazo de chilena de Lucas Ocampos, uno de los muchos excompañeros suyos en Nervión con los que ha compartido vestuario en México -el otro es el 'Tecatito' Corona y antes estuvieron también Sergio Ramos o Anthony Martial-.

Óliver Torres cuenta cómo era su infancia: "Nos faltaban algunas cosas, pero nunca faltó el amor"

"Mi madre limpiaba y mi padre nunca ha podido trabajar porque tuvo una enfermedad", explicó Óliver Torres en una entrevista con el pódcast Offsiders en la que, a pesar de admitir la falta recursos, asegura que su hogar fue siempre todo lo confortable que necesita un niño. "Mi familia, la verdad, es muy humilde y nos faltaron algunas cosas; pero nunca faltó el amor y el cariño", explicó, en la línea de lo que exponía en una entrevista que ESTADIO Deportivo le hizo pocos meses después de su fichaje por el Sevilla FC.

"Con 11 añitos agarré mi maleta, supongo que para perseguir un sueño (el de ser futbolista)", continuó el extremeño, que tuvo que irse muy pronto de casa y aprender a ser independiente pero nunca ha perdido el arraigo: "Para todas mis decisiones en la vida, mi red de soporte es mi familia". "Mi familia ha hecho muchos sacrificios por mí, pero el esfuerzo tienes que estar siempre", insistió, explicando que le fue complicado gestionar la fama y las altísimas expectativas: "Mi explosión fue demasiado fuerte, me decían que tenía que ser el sucesor de Xavi y de Iniesta".

Sus negocios al margen del fútbol y lo que hizo con su primeros sueldazos de futbolista: "Ahorrar"

La apuesta salió bien y con los sueldos en sus 14 años como futbolista profesional ha podido mejorar las condiciones de todos sus seres queridos: "En mi caso fue 'No tenemos nada, así que ahorramos, ahorramos y ya vemos; pero de primeras, ahorramos". "Hay que tener muy claro que la carrera del futbolista es corta, hay que tener diversificado", agregó, antes de explicar brevemente cuáles son otras fuentes de ingresos al margen de su ficha anual en el CF Monterrey.

"Ahora mismo tengo mis asesores. Todo lo he diversificado y por suerte he tenido una carrera muy buena. Mi salud financiera, por así decirlo, es muy buena. Tengo una vida muy tranquila, no me privo de nada pero no tengo grandes caprichos. Tengo ya todo planificado por si en algún momento... bueno, para no tener ningún problema el día de mañana. En México tengo una agencia de publicidad de un amigo mío, me deja a veces ir de becario para aprender. Cuando deje el fútbol elegiré mis preocupaciones. Que sea por placer, que sea algo que me motive", explicó Óliver Torres.