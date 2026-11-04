Marcelo y sus propiedades: "Compré inmuebles e hice inversiones. Hoy por hoy, no tengo de qué preocuparme"

El exlateral del Real Madrid, retirado desde febrero de 2025, ha ido construyendo una segunda carrera como empresario, con el ladrillo como base: un edificio en El Viso, un centro de bienestar y un holding con el que invierte en clubes de fútbol

A sus 38 años, Marcelo Vieira vive lejos de los focos que le acompañaron durante 16 temporadas en el Real Madrid, aunque no tanto como podría parecer. El brasileño se retiró del fútbol en febrero de 2025 y, desde entonces, ha ido construyendo una segunda carrera como empresario, con el ladrillo como principal pilar. Una faceta que vuelve a estar de actualidad estos días, después de que su respuesta más comentada sobre el dinero haya vuelto a ocupar titulares.

La escena no es nueva. Ocurrió el 3 de marzo de 2025 en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE, apenas un mes después de que Marcelo anunciara su retirada. Broncano le hizo una de sus preguntas clásicas, cuánto dinero tiene, y el exfutbolista, entre risas, salió por la tangente. Pero lo que no dijo en cifras, en cualquier caso, lo dicen sus inversiones.

"Podrías ser tú el récord", le lanzó Broncano antes incluso de preguntarle, convencido de que aquel podía ser el invitado con más dinero de la historia del programa. "¿Quién? ¿Yo? Qué dices...", contestó Marcelo, quien empezó recordando de dónde viene: "He venido de un sitio muy humilde, Brasil".

Marcelo, a Broncano: "Vivo muy bien, no te voy a engañar"

Ante la insistencia del presentador, el brasileño no quiso dar un número. "Una cifra creo que no, no la sé exactamente. Vivo muy bien, no te voy a mentir", reconoció, antes de añadir que tiene "una vida muy buena", en la que no le falta "de nada", ni a él ni a sus familiares. Es decir, una forma elegante de decir mucho sin decir nada.

Según la versión que ha vuelto a circular estos días, Marcelo también enumeró en qué ha invertido: "He estado 16 años en el Madrid, tengo el club América de Natal en Brasil, también varios inmuebles...". Una frase que resume bastante bien el mapa de sus negocios, aunque con algún matiz que conviene explicar.

El edificio de Marcelo en El Viso y Espacio Doze

La operación más llamativa es la compra, en 2023, de un edificio de siete plantas en el barrio madrileño de El Viso, cerca del Santiago Bernabéu. Según las informaciones publicadas, Marcelo pagó en torno a 3'7 millones de euros por un imnueble que en 2016 había cambiado de manos por 2'3 millones, con cinco viviendas y cuatro plazas de garaje. La compra la hizo a través de Belluly, una de sus sociedades inmobiliarias, de la que es administrador único.

El edificio no es sólo una inversión. En él se encuentra Espacio Doze, un centro de bienestar y salud, con entrenamiento físico y nutrición, que el exlateral impulsa junto a su mujer, Clarice. El nombre no es casual: el 12 fue el dorsal que llevó durante buena parte de su etapa como madridista.

A ello se suma, también, una barbería que abrió en marzo de 2022 en Río de Janeiro, su ciudad natal, cuando todavía estaba en activo. Lo que deja claro que Marcelo empezó a preparar su vida después del fútbol mucho antes de colgar las botas.

Grupo Doze y el América de Natal: el matiz de "tengo un club"

El otro gran pilar es el fútbol, a través de Grupo Doze, el holding que fundó para invertir en clubes y en la representación de jugadores. Cuando Marcelo dijo ante Broncano que tenía "el club América de Natal", no exageraba del todo, pero tampoco era exactamente así. En 2023, Grupo Doze anunció que entraba como inversor en la sociedad anónima deportiva del América de Natal, un club del nordeste de Brasil. Sin embargo, el 80% de esa SAF pertenecía entonces a la compañía HIPE, con la que el grupo de Marcelo selló una alianza estratégica, mientras que el 20% restante seguía en manos del club.

"Tenemos el placer de anunciar una relación estratégica como inversores en el América de Natal", anunció entonces Grupo Doze, cuyo fundador se convirtió en la cara visible de la campaña de socios del club. Antes, el holding ya había tenido participación en el Azuriz, de Paraná, y en el Mafra portugués.

Un modelo, el de los futbolistas que invierten en clubes, que no es nuevo en Brasil, pero que Marcelo ha abrazado con especial interés. Muy lejos, por ejemplo, de la historia de Cicinho, el lateral brasileño que coincidió con él en el Real Madrid y que ha confesado cómo el alcohol marcó su carrera en la cima.

Marcelo, retirado desde 2025: "Trabajo mucho más que antes"

Marcelo se marchó del Real Madrid en el verano de 2022 como el jugador más laureado de la historia del club, con 25 títulos, entre ellos cinco Champions League, y 546 partidos, siendo entonces el extranjero con más encuentros con la camiseta blanca. Tras un breve paso por el Olympiakos, volvió al Fluminense, el club de su vida, con el que ganó la Copa Libertadores de 2023. El 6 de febrero de 2025 anunció su retirada: "Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho por darle al fútbol".

Y es que, lejos de un retiro tranquilo, el propio Marcelo asegura que hoy tiene menos tiempo libre que cuando jugaba. "No tengo mucho tiempo libre, la verdad es que estoy muy contento. Trabajo mucho más que antes", explicaba el pasado mes de marzo en una entrevista con Marca TV, donde también dejó claro que no siente que tenga que devolverle nada al fútbol: "No creo que sea un tema de devolver porque nadie me ha regalado nada".

Sus apariciones públicas, eso sí, siguen siendo frecuentes. En una charla informal grabada en el metro de Nueva York, por ejemplo, eligió el Sánchez-Pizjuán como el mejor estadio del mundo, por delante del Bernabéu.

Al igual que otras leyendas del deporte, como Rafa Nadal con sus inversiones inmobiliarias, Marcelo prefiere no poner cifra a su patrimonio. Ni falta que le hace. Vive muy bien, como él mismo dijo, y no va a mentir.