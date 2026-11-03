Alineaciones Borussia Dortmund - Betis: alineación probable de BvB y Real Betis en la jornada 4 de la UEFA Champions League

Partidazo de altos vueltos: el colíder de la Bundesliga y decimotercer clasificado en la Fase Liga de la máxima competición continental recibe en la noche de este miércoles al cuarto de LaLiga EA Sports y quinto en la UEFA Champions League

La cuarta jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League enfrenta a Borussia de Dortmund y Real Betis, dos equipos en un gran momento de forma. El cuadro germano llega con la confianza extra del 2-2 en el Allianz Arena de Múnich que le permite mantenerse como colíder de la Bundesliga, empatado a puntos con el FC Bayern, y buscará hacer valer su condición de local para mejorar el decimotercer puesto en la máxima competición continental, con dos victorias ante Villarreal CF (3-2) y Sabah (1-2) y una única derrota, la que encajó por 1-0 contra el Bodo/Glimt noruego. Por su parte, los sevillanos llegan al Signal Iduna Park después de una victoria por 2-1 ante el Málaga CF que les hace fuertes en la cuarta plaza de LaLiga EA Sports e intentará alargar ese espectacular pleno de puntos que le tiene en el 'Top 5' de la Champions tras arrancar con pleno victorias ante LOSC (2-3), FC Porto (3-2) y Feyenoord de Rotterdam (1-0).

El once del Real Betis

Manuel Pellegrini dio el lunes una lista de 24 convocados, pero en la mañana de este martes sólo han viajado 23 futbolistas. Un proceso vírico ha dejado fuera de combate a Álvaro Fidalgo, que se une a las bajas por lesión de Junior Firpo y de Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Asimismo, Iker Losada se mantiene como descarte por decisión técnica. A cambio, la novedad en la citación es la vuelta de Facundo Bernal, después de cumplir ante RC Celta de Vigo y Málaga CF los dos primeros partidos de la sanción de cuatro fechas que le impusieron los jueces federativos después de su expulsión contra el FC Barcelona. La del mediocentro uruguayo, que tampoco tuvo minutos ante el Feyenoord y se vio afectado por la cancelación del partido de Copa del Rey, es una de las novedades que se esperan en el once. La otra es la de Diego Llorente, siguiendo con esa regla no escrita que apunta a que el jugador que comparece en rueda de prensa junto a Pellegrini saldrá de inicio. Con Álvaro Valles inamovible en la portería, el central madrileño formará en el eje junto a Natan de Souza y se esperan que los laterales sean para Héctor Bellerín (dosificado ante el Málaga) y Fran García.

El resto de la alineación la armarán los futbolistas más determinantes de la plantilla: entre Pablo Fornals o Dani Ceballos se disputan el puesto para actuar como pareja de Facundo Bernal en el doble pivote y la segunda línea de ataque será la del tridente de gala que forman Antony dos Santos -suplente el sábado-, Isco Alarcón y Ez Abde; con Troy Parrott en punta. La idea es que Aitor Ruibal tenga minutos para estrenarse en la Champions en cualquiera de las posiciones de arriba, pero a priori no lo haría como titular.

El once del Borussia Dortmund

Con toda la plantilla a su disposición, sin lesionados ni sancionados, la principal duda de Niko Kovac es el dibujo. Y es que si bien todas las previas auguran un regreso a defensa de cinco, el buen resultado que obtuvo la zaga de cuatro que alineó el pasado sábado en Múnich ante el FC Bayern (2-2) podría llevarle a repetir. "Jugando con dos centrales estás algo más centrado y no tienes a un jugador justo delante en la salida de balón. Cambia un poco mi posición y los ángulos desde los que intervengo. Pero, tanto si juegas con una defensa de tres como con una de cuatro, lo importante es el ritmo, ocupar las posiciones, estar activo, querer el balón y ayudarnos unos a otros. Eso fue lo que nos hizo fuertes contra el Bayern", afirmó el portero Gregor Kobel."Somos un equipo que ha hecho muy buenos partidos con una defensa de tres y que también lo hizo este fin de semana con una de cuatro. Está bien poder jugar de las dos maneras", añadió meta titular, quien podría estar escoltado por Joane Gadou o Ramy Besenbaini, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck, con Julian Ryerson y Daniel Svensson como carrileros más la pareja de mediocentros que forman Félix Nmecha y Joey Veerman. En caso de mantener la línea de cuatro, podría haber sitio para un atacante más: Jobe Bellingham, Fábio Silva, Carney Chukwuemeka y Maximilian Beier serían los candidatos a acompañar a Serhou Guirassy, máximo goleador aurinegro con nueve dianas en 13 partidos -cuatro tantos en tres jornadas de Champions-.

Alineaciones probables del Borussia Dortmund - Real Betis en la Champions

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Fábio Silva o Chukwuemeka, Jobe Bellingham; y Guirassy.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals o Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.