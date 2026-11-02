Una única novedad en la convocatoria del Betis para visitar al Borussia de Dortmund en la Champions League

Manuel Pellegrini se lleva a 24 jugadores a tierras alemanas, para la cuarta jornada de la Fase Liga de la máxima competición continental, y deja en Sevilla a tres efectivos: dos ausentes por motivos físicos y un descarte recurrente

A por el más difícil todavía. El Real Betis viajará a primera hora de la mañana del martes con destino Alemania, donde en la noche del miércoles visita al Borussia de Dortmund, colíder de la Bundesliga, en la cuarta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. De manera anticipada, Manuel Pellegrini ha dado a conocer en la tarde de este lunes una lista con los 24 futbolistas convocados para intentar alargar el pleno de puntos hasta el 12 de 12, después de arrancar con tres victorias consecutivas ante el LOSC de Lille (2-3), el FC Porto (3-2) y Feyenoord de Rotterdam (1-0).

Facundo Bernal regresa a una lista después de dos semanas de ostracismo

En la citación del técnico verdiblanco sólo hay una novedad, que es el regreso de Facundo Bernal. El mediocentro uruguayo no juega desde el polémico choque liguero ante el FC Barcelona del pasado 17 de octubre en el que fue expulsado por roja directa tras un pique con Lamine Yamal y fue sancionado con cuatro partidos. Ya ha cumplido dos de ellos, ante el RC Celta de Vigo y Málaga CF, y tampoco tuvo minutos en el choque anterior de Champions contra el Feyenoord por decisión técnica.

Además, la suspensión del duelo de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero en señal de duelo por el fatal accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha alargado aún más el tiempo sin jugar del internacional celeste. A priori, este compromiso copero no lo recuperará, ya que ha sido pospuesto para el 12 de noviembre en pleno parón liguero y previsiblemente con Facundo Bernal citado por la selección de Uruguay. También regresa Manu González, como tercer portero, después de ser titular en el encuentro que el pasado domingo disputó el Betis Deportivo ante el RC Recreativo de Huelva tras ser reclutado de manera testimonial el día antes por el primer equipo para el choque contra el Málaga.

Junior Firpo y Cucho Hernández, bajas por lesión; Iker Losada, de nuevo descartado

En el lado contrario de la balanza, quien sigue sin dejarse ver en una lista es Junior Firpo, que necesitará unos entrenamientos más con el grupo antes de poder regresar de una lesión muscular que le ha mantiene parado desde hace justo un mes. La otra ausencia obligada por lesión es la del 'Cucho' Hernández. Asimismo, como viene siendo habitual a lo largo de este inicio de temporada, Iker Losada se queda fuera por decisión técnica.

La lista de convocados del Real Betis para el partido contra el Borussia de Dortmund

Así las cosas, la lista al completo con los 24 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini para esta cuarta jornada de la máxima competición continental está formada por los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan de Souza, Diego Llorente, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Marc Roca, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Aitor Ruibal, José Antonio Morante y Troy Parrott.