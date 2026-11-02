Serdar Gözübüyük, un árbitro de excelente recuerdo, para la visita a Dortmund en UCL

El colegiado neerlandés de cuna pero de evidente ascendencia turca viene de dirigir al España-Croacia de la Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ya se cruzó en el camino de los verdiblancos durante la recordada 24/25, que terminó con el subcampeonato de la Conference League

La UEFA ha designado a Serdar Gözübüyük como árbitro principal para el encuentro de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League que disputarán Real Betis y Borussia Dortmund este miércoles 4 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Signal Iduna Park de la ciudad de Renania del Norte-Westfalia. Aunque de clara ascendencia turca, se trata de un colegiado nacido en los Países Bajos que acaba de cumplir 41 años y viene de administrar justicia este curso en 16 choques oficiales entre la Eredivisie, la Johan Cruijff Schaal (Copa), la propia UCL y la Nations League (estuvo en el España 4-1 Croacia, jugado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 29-09-2026).

Cincuenta y cinco tarjetas amarillas ha mostrado, más tres rojas directas y tres penaltis señalados por parte del de Haarlem, que estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Patrick Inia y Rogier Honig, más Martijn Vos como cuarto árbitro. Al frente del VAR estará el también neerlandés Dennis Higler, con el polaco Tomasz Kwiatkowski como asistente de videoarbitraje. Será la segunda vez que Serdar Gözübüyük dirija a los heliopolitanos y la cuarta a los aurinegros, en este último caso con un triunfo (2-0 al Atalanta en la ronda intermedia de la Champions 25/26 y dos derrotas previos (ambos a domicilio: 2-1 en Bolonia en la UCL 24/25 y 1-0 en Krasnodar en la UCL 15/16).

Fue el árbitro del Vitória de Guimaraes 0-4 Real Betis de la vuelta d elos octavos de la final de la Conference League 24/25, disputado en el Estádio D. Afonso Henriques hace un año y casi ocho meses. Una cita de gratísimo recuerdo en La Cartuja, pues, tras la ida en el Benito Villamarín con 2-2, encarrilaron el pase a cuartos (donde los verdiblancos tumbarían al Jagiellonia Byalistok polaco) con un doblete de Cédric Bakambu en veinte minutos, completado en la reanudación con sendos tantos de Antony Matheus dos Santos e Isco Alarcón, que intercambiaron asistencias. Enseñó seis amarillas a los locales (técnico incluido) y sólo dos (a Sergi Altimira y Diego Llorente) a su rival.

Sólo cuatro derrotas en 21 encuentros con españoles de por medio

El de Haarlem ha dirigido en 21 ocasiones partidos con selecciones o equipos españoles de por medio, con un balance favorable de 12 victorias, 5 empates y sólo cuatro derrotas. La 'Roja', de hecho, está invicta con Serdar Gözübüyük, ganando tres e igualando uno de cuatro cruces, mientras que la sub 21 venció en dos, firmó unas tablas y cayó una vez con él a los mandos. Atlético de Madrid (2V 1E 1D), Villarreal CF (2V 0E 2D), Athletic Club (0V 2E 0D), Real Sociedad (1V 0E 0D), Granada CF (1V 0E 0D) y el propio Real Betis (1V 0E 0D) completan el balance de este trencilla con dos décadas de experiencia exactas en el mundillo, en torneos de la Fifa desde el año 2012.