Pepe Mel, ingresado en un hospital de Sevilla, se recupera de un ictus

A los 63 años de edad, el ex delantero y ex entrenador verdiblanco (artífice de los dos últimos ascensos a Primera división del equipo heliopolitano) ha sido intervenido satisfactoriamente este domingo de un accidente vascular cerebral y se encuentra a la espera de evolución junto a su familia

Pepe Mel, el que fuera delantero del Real Betis y entrenador en sus últimos ascensos desde Segunda a Primera división, se recupera en un centro hospitalario de Sevilla de un accidente vascular cerebral, informa el club heliopolitano a petición de su familia. El madrileño, de 63 años de edad, sufrió el ictus en el que es desde hace muchos años su lugar habitual de residencia este domingo 1 de noviembre y ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito, por lo que se encuentra pendiente de evolución en la Unidad de Cuidados Intensivos. Una noticia que ha generado en las últimas horas decenas de reacciones de ánimo y cariño en las redes sociales.

Reclutado desde el CD Castellón en el verano de 1989 (tras comandar el salto como campeón de la hoy día LaLiga Hypermotion) a cambio de lo que ahora serían 108.000 euros, el entonces artillero formado en la cantera del Real Madrid vistió cuatro años de verdiblanco, proclamándose 'Pichichi' de la Categoría de Plata del fútbol español en su primera campaña aquí, con 23 goles, y siendo uno de los responsables del regreso a la elite del que ha sido, sin lugar a dudas, el club de su vida. Luego, pasó por Granada CF y Benidorm CF antes de retirarse en el Écija Balompié con 35 años para seguir con su carrera en el mundo de los banquillos.

Ese mismo verano se inició en el CU Zona Norte de Madrid, escalando en CD Coslada, CP Mérida, Real Murcia, CD Tenerife, Getafe CF, Deportivo Alavés, Polideportivo Ejido y Rayo Vallecano hasta volver al Real Betis en 2010, dirigiendo en la 'operación retorno' a Primera división a dos históricos luego en verdiblanco como Rubén Castro (máximo goleador de todos los tiempos en Heliópolis) y Jorge Molina. Ya en la máxima categoría, devolvió al club a Europa, aunque fue destituido a principios de la infausta 13/14, que acabó con un nuevo descenso. Tras pasar por el West Bromwich Albion, regresó para subir de nuevo a los béticos a LaLiga EA Sports en diciembre de 2014.

Tras marcharse de La Palmera a principios de 2016, Pepe Mel ha dirigido a RC Deportivo de La Coruña, UD Las Palmas, Málaga CF, el OFI Creta, UD Almería, CD Tenerife y el Ittihad Tánger, su última experiencia hasta la fecha. No dirige el madrileño desde marzo de 2026, aunque ha seguido muy pendiente de la actualidad, formándose y preparándose para cuando surgiera una nueva aventura en España o en el extranjero, tras haber ejercido en Inglaterra, Grecia y Marruecos, porque no se ha cerrado nunca ninguna puerta para crecer y tener nuevas experiencias. Ahora, debe regatear este escollo de salud.

Ya pronosticó para ED que Álvaro Valles entraría pronto en los planes de Luis de la Fuente

Hace escasamente un mes, Pepe Mel atendía la llamada de ESTADIO Deportivo, como siempre que se le ha requerido su ayuda, durante un viaje familiar a tierras italianas para dejar su opinión sobre Álvaro Valles, al que promocionó al primer equipo de la UD Las Palmas junto al también portero entonces del filial grancanario, Josep Martínez. El de Hortaleza, muy respetuoso con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, sí pronosticó que el rinconero, a este nivel de rendimiento, tendría cabida tarde o temprano en los planes de la 'Roja', lo que se ha confirmado con su inclusión en la prelista para los próximos partidos del combinado nacional.