Sólo una derrota en Alemania antes de una doble visita de órdago que se pierde un amigo de Abde

Los verdiblancos comparecen este miércoles en Dortmund y aún tendrán que visitar Múnich el próximo 27 de enero de 2027, cita que se perderá uno de los puntales del Bayern, Ismael Saibari, que ha tenido que ser operado de una grave lesión de tobillo de la que no volverá hasta casi primavera

Tiene todavía por delante el Real Betis, que ha firmado un pleno de 9 puntos en sus tres primeros partidos de la fase liga de la Champions League ante Lille, Oporto y Feyenoord, cinco pruebas importantes para dilucidar su pase a las eliminatorias de la máxima competición continental: dos en casa, frente a Como 1907 (9-D) y Arsenal (20-E), y tres a domicilio, ante Borussia Dortmund (este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas), Slovan de Bratislava (24-N) y Bayern de Múnich (27-E). Especialmente exigentes, con permiso de los 'gunners', será doble visita a Alemania, donde los futbolistas del cuadro verdiblanco únicamente han perdido una vez hasta el momento.

Así, como recuerda Efe, los heliopolitanos han ganado un partido, empatado dos y caído en el otro dentro de sus cuatro comparecencias oficiales en tierras germanas. La fue en la extinta República Democrática, con ocasión de la ida de los octavos de final de la también desaparecida Recopa de Europa 77/78, cuando empató a uno en el campo del Lokomotive de Leipzig, con goles del local Grobner y el bético López, un resultado que le permitió alcanzar los cuartos al ganar en la vuelta (2-1). Posteriormente, 1-3 en Kaiserslautern en la apertura de los 1/16 de la Copa de la UEFA 95/96, con doblete de Alfonso Pérez y tanto de Alexis Trujillo (más otro del teutón Koch).

Los dos últimos precedentes datan de la edición 21/22 de la Europa League, cuando el equipo ya dirigido por Manuel Pellegrini visitó a dos rivales de la Bundesliga: el Bayer Leverkusen y el Eintracht de Frankfurt. En la fase de grupos, el Real Betis perdió por 4-0 en el BayArena (dos tantos de Moussa Diaby y uno de Wirtz y Amiri). En el Waldstadion, el a la postre campeón frenó a los verdiblancos en octavos, tras ganar 1-2 en la ida en el Benito Villamarín y empatar en la prórroga y al filo de la tanda de penaltis el gol inicial de Borja Iglesias con uno en propia meta de Guido Rodríguez (a medias con Rui Silva) que supuso el 1-1 definitivo y la correspondiente eliminación.

Una ausencia de peso para un transatlántico con muchos recursos aún

El atacante Ismael Saibari, fichado por el Bayern de Múnich el pasado verano a cambio de 50 millones de euros procedente del PSV y que había firmado tres goles y tres asistencias en 14 partidos oficiales hasta la fecha, acaba de ser operado de una rotura en el ligamento sindesmótico del tobillo derecho, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego un mínimo de tres meses, aunque el marroquí podría perderse hasta un semestre de competición. No estará, por tanto, salvo milagrosa recuperación el próximo miércoles 27 de enero de 2027 a partir de las 21:00 horas ante el Real Betis de su amigo Ez Abde, que le deseaba lo mejor: "En nada nos tienes disfrutando de tu fútbol".