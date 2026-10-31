Borja Iglesias responde a las críticas tras la tragedia ferroviaria de Urda: "En todas he intentado ayudar"

El delantero del Celta ha respondido en redes sociales a las críticas recibidas por su supuesta falta de pronunciamiento tras la tragedia ferroviaria de Urda, recordando las muestras de apoyo y las iniciativas de ayuda que compartió desde que se conoció el accidente

La tragedia ferroviaria de Urda sigue provocando reacciones y también ha abierto un nuevo frente en las redes sociales. Borja Iglesias ha sido uno de los nombres propios de las últimas horas después de recibir críticas por su supuesta falta de pronunciamiento sobre el accidente que ha dejado decenas de víctimas mortales. El delantero del Celta, que no ha podido estar con su equipo en el encuentro ante el Rayo Vallecano por lesión, decidió responder directamente a uno de esos comentarios para aclarar su postura.

El futbolista gallego recibió el reproche de un usuario de X, que le acusaba de permanecer en silencio ante lo ocurrido. "Estás muy callado hoy, como se nota que a la hora de la verdad os la sudan las víctimas", le escribió. Iglesias no tardó en contestar y quiso dejar claro que, a su juicio, ayudar no siempre pasa por realizar declaraciones públicas o posicionarse sobre lo sucedido. "Con ninguna tragedia he dado mi opinión y en todas he intentado ayudar. Independientemente de quien gestione", respondió el atacante en la mañana de este sábado 31 de octubre. El mensaje llegó después de varios comentarios dirigidos al futbolista, que ha vuelto a quedar en el centro del debate en redes sociales por su manera de abordar este tipo de situaciones.

Borja Iglesias ya había compartido información para ayudar a los afectados

La respuesta del delantero del Celta no fue su primera reacción tras conocerse el accidente ferroviario. Desde que se produjo el suceso, Borja Iglesias utilizó sus redes sociales para trasladar sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas, además de difundir información que podía resultar útil para quienes quisieran colaborar.

Entre esos mensajes compartió teléfonos de contacto y datos relacionados con los puntos habilitados para donar sangre. Una forma de contribuir que, según ha defendido ahora, ha intentado mantener también ante otras tragedias, sin convertir cada situación en una cuestión de declaraciones u opiniones públicas. De hecho, el pasado jueves ya había respondido a otros usuarios que le reclamaban una mayor implicación pública. "Es que no quieren que ayudemos, quieren otra cosa", escribió entonces, en una contestación que anticipaba el malestar del futbolista ante determinados reproches.

El mensaje que originó la polémica ha sido eliminado

La conversación de este sábado comenzó con una crítica directa a su silencio. No se conoce el contenido completo de aquella publicación ni el contexto que llevó a su autor a dirigirse a Iglesias.

El delantero, mientras tanto, ha mantenido su postura y ha defendido que ha tratado de colaborar desde que se conoció la tragedia. Su respuesta vuelve a situar el foco sobre el papel de los deportistas en este tipo de acontecimientos y sobre la presión que reciben en redes sociales para pronunciarse públicamente, incluso cuando ya han realizado otras acciones para ayudar a los afectados.