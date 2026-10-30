La reflexión de Ana Peleteiro, que viajaba en tren, tras la tragedia de Urda: "Que los responsables asuman las consecuencias"

La atleta gallega viajaba en un tren cuando se conoció la tragedia de Urda (Toledo) y ha reclamado que se esclarezcan las causas y se depuren responsabilidades

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha generado, como es lógico, una gran conmoción en toda España. La gravedad del siniestro y el elevado número de víctimas han multiplicado las muestras de dolor y solidaridad, también desde el mundo del deporte. Una de las deportistas que ha querido pronunciarse ha sido Ana Peleteiro, que compartió su preocupación por lo sucedido y ha reclamado que se esclarezcan las causas de la tragedia.

La atleta gallega conoce bien el transporte ferroviario, ya que es una usuaria habitual de este medio. De hecho, según explicó en sus redes sociales, este mismo miércoles se encontraba viajando en tren cuando ocurrió el accidente, aunque en una ruta diferente a la línea que conecta Madrid con Andalucía.

Peleteiro no quiso limitarse a trasladar su apoyo a los afectados y aprovechó también para reclamar garantías en el transporte público y que se depuren las posibles responsabilidades. "Últimamente viajo muchísimo en tren. De hecho, ahora mismo estoy en uno de camino a casa. Y quiero decirlo alto y claro: todos merecemos un transporte público seguro. Tragedias como estas no pueden normalizarse. Es necesario esclarecer lo ocurrido, depurar responsabilidades y, si ha habido negligencias, que los responsables asuman las consecuencias. La seguridad y la vida de las personas deben estar siempre por encima de todo", escribió.

Su mensaje de apoyo a las víctimas

Antes de compartir esa reflexión, la deportista ya había publicado unas palabras dirigidas a las familias que han perdido a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por el accidente. Un mensaje de cariño y solidaridad que acompañó con el teléfono habilitado para atender a quienes necesitan información o asistencia tras el siniestro.

"Con el corazón en un puño, quiero mandar mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y todo mi apoyo y cariño a los afectados", expresó Peleteiro.

La atleta se suma así a las numerosas muestras de apoyo que están llegando desde distintos ámbitos, en una tragedia que ha vuelto a poner el foco en la seguridad ferroviaria. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió exactamente y si existieron fallos o negligencias que contribuyeran al accidente.

Mientras tanto, las consecuencias del impacto siguen dejando un balance devastador. Los últimos datos facilitados elevan a 69 el número de víctimas mortales, lo que convierte el siniestro de Urda en el accidente ferroviario más grave desde el ocurrido en Angrois en 2013. Además, la tragedia llega apenas nueve meses después del accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas.