Chiellini confiesa su éxito con las mujeres: "Mírame. ¡Mira qué feo soy! Soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista habría sido imposible"

El mítico internacional italiano confiesa que el atractivo físico no es su fuerte y que, si no hubiera sido futbolista profesional, lo habría tenido complicado a la hora de ligar

Giorgio Chiellini, quien fuera internacional con Italia, siempre se ha caracterizado por hablar con claridad públicamente, sea el asunto que sea. El que ejerciera como defensa en clubes como la Fiorentina, Juventus o Los Ángeles FC, nunca ha tenido problemas para hablar sin tapujos. De hecho, el mítico defensor de la 'Juve' y de la selección italiana dejó una confesión brutal y bastante personal a la hora de referirse a la relación con las mujeres a lo largo de su carrera.

En una conversación distendida, el exfutbolista Giorgio Chiellini reconoció que su éxito profesional le había facilitado las cosas a la hora de relacionarse con las féminas, pese a no ser muy agraciado físicamente. La naturalidad de sus palabras llamó especialmente la atención de todos. Y es que Chiellini tiene claro que era buen futbolista, pero también que no era especialmente atractico. "Mírame. ¡Mira qué feo soy, no soy nada guapo! Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres", reconoció Chiellini, entre risas, durante su participación en el pódcast Team Serie A.

La frase no tardó en correr por los medios deportivos internacionales como la espuma. El italiano, que llegó a disputar 117 partidos con la 'Azzurra', se tomó con humor una cuestión que habitualmente no suele formar parte de las entrevistas a los grandes referentes del fútbol.

Chiellini ya había hablado de su físico en otra entrevista

No era la primera vez que el italiano hacía referencia a su aspecto físico y a las dificultades que, según él, habría tenido para ligar si no se hubiese dedicado al fútbol profesional. En enero de 2021, durante su participación en el pódcast Muschio Selvaggio, presentado por el rapero italiano Fedez, ya había dejado otra frase bastante contundente: "Soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista habría sido imposible". Incluso llegó a poner como ejemplo a su antiguo compañero Leonardo Bonucci, al que consideraba más atractivo y quien, en su opinión, habría tenido éxito con las mujeres incluso sin ser futbolista.

Chiellini volvió así a tirar de ironía para explicar hasta qué punto considera que su profesión influyó en su vida fuera de los terrenos de juego. La sinceridad del zaguero italiano, que se retiró como profesional en la MLS, contrasta con la imagen de futbolista serio y competitivo que proyectó durante buena parte de su carrera, donde se convirtió en un mito del Calcio defendiendo tanto la elástica de la Juventus como de la selección italiana.

Giorgio Chiellini se casó con Carolina Bonistalli en 2014

El excentral italiano construyó una trayectoria de primer nivel, especialmente durante sus años en la Juventus, donde se convirtió en uno de los símbolos del equipo junto a Leonardo Bonucci y Andrea Barzagli. Su carácter, liderazgo y contundencia defensiva le permitieron convertirse también en una figura fundamental de la selección italiana, con la que conquistó la Eurocopa de 2021.

En el plano personal, Chiellini está casado con Carolina Bonistalli, con quien tiene dos hijos. Ambos comenzaron su relación años antes de pasar por el altar, en 2014. Su historia de amor comenzó antes de que Chiellini alcanzara algunos de los mayores éxitos de su carrera. Después de varios años de relación, la pareja decidió dar un paso más y contrajo matrimonio el 19 de julio de 2014 en el Santuario della Madonna delle Grazie, en Livorno, ciudad natal del futbolista. La celebración posterior tuvo lugar en Castagneto Carducci, en la Toscana.

Giorgio Chiellini y Carolina Bonistalli han formado una familia con dos hijas: Nina, nacida en julio de 2015, y Olivia, que llegó al mundo en junio de 2019. Carolina ha mantenido un perfil público discreto, alejada de la exposición mediática que suele acompañar a las parejas de los grandes futbolistas, aunque ocasionalmente comparte imágenes de sus viajes y momentos familiares.

La familia tiene su residencia en Turín, donde Chiellini desarrolló buena parte de su trayectoria profesional defendiendo los colores de la Juventus. También disfrutan de escapadas y actividades juntos, especialmente en la montaña, donde el exinternacional italiano ha encontrado una nueva afición: el esquí.Precisamente, su relación adquiere un matiz curioso después de las recientes declaraciones de Chiellini sobre su vida sentimental. En 2022, el italiano reconoció que ser un futbolista de éxito le había ayudado a conquistar a más mujeres y bromeó sobre su aspecto físico. Por entonces, sin embargo, ya llevaba ocho años casado con Carolina, con quien había construido una familia mucho antes de colgar las botas.