Álvaro Benito se sincera sobre su relación con Pedrerol: "Las polémicas me dan igual, me interesan cero, cero patatero"

El exfutbolista explica cómo logró recuperar la amistad con el presentador que le abrió las puertas de la televisión y volvió a meter el fútbol en su vida

Cambiar de trabajo no siempre es fácil, especialmente cuando la oportunidad que aparece obliga a cerrar una etapa importante. Álvaro Benito vivió esa situación cuando decidió dejar 'El Chiringuito de Jugones' para incorporarse a Movistar Plus+, una decisión que no sentó demasiado bien a Josep Pedrerol, la persona que le había abierto las puertas de la televisión años atrás.

El exfutbolista del Real Madrid abordó aquel episodio durante su visita al podcast de Jordi Wild. Allí explicó que su salida no estuvo motivada por un desencuentro con Pedrerol, sino por una propuesta que encajaba mucho mejor con la faceta profesional que quería desarrollar.

"Me voy porque me llega una oferta de Movistar Plus+ y hablo con Pedrerol. No se lo tomó muy bien en su día. En ese momento no le sentó muy bien, pero había que entenderlo. Era una oferta irrechazable y es mi ámbito. El ámbito más técnico del que yo podía hablar. A mí, sinceramente, las polémicas me dan igual, me interesan cero, cero patatero", confesó Álvaro Benito.

La decisión supuso un momento delicado en la relación entre ambos, aunque el distanciamiento no terminó siendo definitivo. Con el paso del tiempo, consiguieron recuperar la amistad, algo que el propio comentarista atribuye a una conversación posterior y al reconocimiento público de la importancia que Pedrerol había tenido en su trayectoria.

Cuando Pedrerol contactó con Benito por primera vez para proponerle participar en 'Punto pelota', el programa de debate futbolístico que comenzaba entonces su andadura en Intereconomía. La idea no convenció al exjugador en un primer momento, que por aquel entonces también desarrollaba su carrera musical con Pignoise.

"Era el año 2008 y un día me llamó Josep Pedrerol. Me dice que está empezando un programa de tertulia de fútbol en televisión y que había pensado en mí. Yo le dije que nos habían dado muchas hostias en la música por venir del fútbol... Se lo agradecí, pero le dije que no. Me insistió durante meses y al final le dije 'venga, voy'", recordó.

"Empecé a ir una o dos veces por semana y ahí fue cuando me di cuenta de que me interesaba mucho conocer el juego y su análisis", explicó. Su paso por 'Punto pelota' y posteriormente por 'El Chiringuito' le dejó, además, una experiencia positiva.

"Siempre tenía mi espacio y entraba en el cachondeo. ¿Cómo no vas a entender el éxito de ese programa? Es lo que sucede en la calle", señaló. También quiso matizar que, pese a la imagen de enfrentamiento que puede proyectarse desde fuera, "en el 99% de los casos había buen rollo".

Una amistad recuperada

La reconciliación llegó después de que Benito alabara a Pedrerol en una entrevista y reconociera la oportunidad que le había brindado cuando su carrera futbolística ya parecía quedar atrás.

"Todo empezó porque en una entrevista le puse muy bien y dije que tenía que agradecerle todo lo que hizo por mí. Gracias a él yo volví al fútbol, que lo había enterrado debajo de un montón de capas... Me llamó y recuperamos la amistad. Es difícil llevarse mal conmigo, no soy rencoroso", concluyó.