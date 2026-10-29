Juanlu Sánchez despega y sale del pozo en el Bournemouth con consecuencias positivas para el Sevilla

Tras sufrir un calvario, el de Montequinto debutó como titular en el Bournemouth con una actuación destacada en la victoria contra el Aston Villa en la Carabao Cup, lo que repercute en los intereses nervionenses

El Sevilla ingresó este verano 11 millones por el traspaso al Bournemouth, pero la letra pequeña del acuerdo abre la puerta a conseguir más réditos al incluir dos millones de variables en función de rendimiento y reservarse un 10% del pase de cara a una futura venta.

Beneficios extras que se han complicado con el arranque del de Montequinto en los 'Cherries', pero que siguen en pie, sobre todo después de que el carrilero diestro haya empezado a dar señales de vida en su nuevo club.

Y es que, por primera vez desde su aterrizaje en el club inglés, Juanlu fue titular con el primer equipo -ya lo había sido con el segundo en un partido de la Premier League 2- y lo cierto es que firmó una actuación destacada en el importante triunfo de los suyos.

Partido completo de Juanlu en su primera titularidad con un triunfo importante

De hecho, el nazareno partió de inicio en el partido de la Carabao Cup contra el Aston Villa de Unai Emery que se saldó con triunfo de los 'Cherries' por 3-0, golpe en la mesa en el que participó el exsevillista ofreciendo la versión por la que tenía cartel en la Premier.

Juanlu disputó los 90 minutos del choque como lateral derecho y, pese a su inactividad, mejoró con el paso de los minutos e incluso dispuso en sus botas de una gran ocasión que estrelló en el larguero, ganándose los elogios de su técnico, un Marcos Rose que siempre ha manifestado que confía en él, pero que necesita tiempo de adaptación.

Juanlu se despierta de una pesadilla que lo llevó al segundo equipo

Lo cierto es que antes del duelo de ayer contra los 'villanos', Juanlu ha vivido un auténtico calvario en sus comienzos en Inglaterra, pues tras jugar ocho minutos con el Lincoln City en la competición copera, no se estrenó en la Premier League hasta el 10 do octubre y resultó nefasto en el 5-1 contra el Chelsea. Saltó al terreno de juego en la segunda mitad y estuvo muy desafortunado.

"Decepcionado con el resultado. Es hora de seguir trabajando, mejorar y cambiar muchas cosas. En el plano personal, muy feliz de haber realizado mi debut en la mejor liga del mundo. ¡Hay que seguir adelante!", señaló tras el encuentro.

Antes, para no perder el ritmo ante su falta de minutos, lo decidieron bajar al segundo equipo para el choque contra el Stoke City B, que terminó con triunfo con 2-1. En cambio, se trató de una solución puntual, pues ya no volvió a ir convocado en la competición sub 21.

Ahora espera tener continuidad en la Premeir League, donde solo acumula 18 minutos

Lo cierto es que Juanlu necesitaba una oportunidad de esta índole para despegar y reclamar un puesto en el once del Bournemouth y la aprovechó a la espera de que ahora tenga repercusión de cara a Premier League, en la que hasta ahora solo ha disputado los 18 minutos antes reseñados contra el Chelsea.

Justamente lo que esperan en Nervión conscientes de que les beneficia económicamente que a Juanlu le vaya lo mejor posible en su nueva aventura en el Bournemouth. Ya ha dado el primer paso.