Lista de convocados de 24 para la Copa sin cuatro fijos y con cinco del filial

Luis García Plaza da descanso a los indiscutibles Kike Salas, Suazo y Agoumé, más un Stassin que acaba de volver de lesión, llevándose a tierras madrileñas (dado que el partido sigue en pie a esta hora) a gran parte de una segunda unidad que tendrá minutos ante el Sporting de Hortaleza

El Sevilla FC, que visita este jueves 29 de octubre a partir de las 21:00 horas el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares para medirse con el Sporting de Hortaleza en un partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, sigue con su plan normal, más allá de que suspendiera por respeto a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo la rueda de prensa de Luis García Plaza. Así, como no hay marcha atrás por parte de la RFEF, que aplazó los partidos de este miércoles, pero mantiene la tercera y última jornada de esta entrega del torneo del K.O., viajará por la mañana en avión a tierras madrileñas para jugar contra los del populoso barrio capitalino.

Así las cosas, la entidad ofrecía un cuarto de hora después del horario habitual su lista de convocados, compuesta de 24 futbolistas, por lo que habrá descartes en los minutos previos. No están, como es lógico, los lesionados Marcao Teixeira y Miguel Sierra, ambos de consideración, así como tampoco tres fijos que necesitan descanso, así como un Lucas Stassin que volvió a ser titular y tener algo más de una hora ante el CA Osasuna, pero que no puede jugar tantas veces en tampoco tiempo, teniendo en cuenta, además, que el domingo 1 de noviembre a las dos de la tarde volverá a la comunidad madrileña para enfrentarse al Getafe FC en el Coliseum en duelo de LaLiga.

Se quedan en tierra el central Kike Salas, el lateral izquierdo Gabriel Suazo y el pivote Lucien Agoumé, a la sazón los tres primeros capitanes de la plantilla, con lo que, dado que también faltará el cuarto (Marcao Teixeira) y que Luis García Plaza ya anunció que daría minutos de forma obligada a los menos habituales, le tocará llevar el brazalete seguramente a José Ángel Carmona, pues se espera que Fran González releve a Odysseas Vlachodimos (el sexto en el escalafón) bajo palos. Se desplazan, amén del habitual tercer portero, Rafa Romero, otros cuatro con ficha del filial: el mediocentro Nico Guillén, el central Iker Muñoz, el extremo Manuel Ángel Castillo y el punta Ibra Sow.

Los citados para el Municipal El Val de Alcalá de Henares

La lista de 24 expedicionarios a tierras madrileñas para medirse con el Sporting de Hortaleza está conformada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Fábio Cardoso, Andrés Castrín, Iker Muñoz y Julio Díaz; los centrocampistas Giorgi Kochorashvili, Manu Bueno, Jon Guridi, Youssouf Fofana, Nico Guillén, Manuel Ángel Castillo, Alfon González, 'Peque' Fernández, Rubén Vargas, Félix Correia y Chidera Ejuke; así como los delanteros Robbie Ure, Isaac Romero e Ibra Sow.