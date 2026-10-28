El mercado de fichajes a coste cero guarda viejos tesoros del Sevilla: seis Europa League, un récord de Champions, varios canteranos ilustres...

De Sergio Rico a Wissan Ben Yedder pasando por Sergio Ramos o Suso... hay hasta nueve exfutbolistas nervionenses entre los mejores futbolistas en activo que se encuentran sin equipo desde el cierre de la pasada ventana estival de transferencias

El Sevilla FC se ha convertido en los últimos años en el gran dominador del mercado de fichajes a coste cero. Y no sólo porque José Ignacio Navarro no haya gastado ni un solo euro en ocho -entre cinco agentes libres y tres cedidos- de sus 11 refuerzos para la 2026/2027 o por el hecho de que su antecesor en el cargo de director deportivo, Antonio Cordón, se hiciese en la 25/26 con otras ocho caras nuevas sin abrir la cartera -también cinco contratados más tres préstamos-.

Además, el club nervionense también es protagonista en la actual bolsa de futbolistas que se encuentran sin equipo, ya que está repleta de viejos conocidos de la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán. El portal especializado Transfermarkt ha diseñado cuatro clasificaciones con los 60 mejores jugadores que a día de hoy están sin contrato, separados por demarcaciones -porteros, defensas, centrocampistas o delanteros- y ordenados en un 'Top 15' en función a la cifra más alta de valor de mercado que han ostentado a lo largo de sus respectivas carreras deportivas.

Dos campeones de la Europa League y un internacional italiano que fue tercer portero en el Sevilla

Así, sólo en la lista de cancerberos hay tres exsevillistas entre los cinco primeros: el líder es el italiano Salvatore Sirigu (39 años), que llegó del PSG en el verano de 2016 y canceló su cesión en enero de 2017 tras ser el tercer portero; y el tercero es precisamente el canterano Sergio Rico (33 años), formado en las instalaciones de la carretera de Utrera, con 170 encuentros en el primer equipo blanquirrojo y por delante de Sirigu (junto a David Soria) en aquella 16/17.

El quinto escalón es para el meta checo Tomás Vlaclík (37 años), que sumó un total de 94 encuentros oficiales con el Sevilla FC entre 2018 y 2021. Estos dos últimos, además, fueron campeones de la UEFA Europa League: en las ediciones de 2015 y 2016, en el palmarés del cancerbero de Montequinto; y en la de 2020, para el de Ostrava.

Sergio Ramos sigue buscando 'The Last Dance' y el Getafe sube la música

También hay un ilustre ex del Sevilla FC encabezando la tabla de defensas sin equipo. En su caso no llegó a levantar títulos, pero los millones que dejó su traspaso al Real Madrid sufragaron parte de la mejor etapa en la historia de la entidad. En cuanto a zagueros, nadie supera a Sergio Ramos (40 años).

Después de su segunda etapa como nervionense, y tras un total de 87 encuentros, el camero estuvo una temporada y media en el CF Monterrey. Lleva desde enero buscando su 'Último baile', está hecho un toro y el Getafe CF le está intentando convencer para que se una a su amigo Dani Carvajal, recién fichado por los azulones en este mes de octubre.

Campaña está sin equipo desde que fue descartado por el Cádiz

Algo más testimonial es la aparición sevillista en el grupo de centrocampistas, con el canterano José Gómez Campaña (33 años) ocupando la décima posición. Nómada que emigró muy joven y casi sin oportunidades en el primer equipo, las lesiones arruinaron un excepcional momento de forma en el Levante UD. Luego, apenas pudo recuperar sensaciones en la UD Las Palmas y el pasado verano el Cádiz CF descartó ficharle tras tenerle todo el verano a prueba.

Martial, Suso, Ben Yedder y Deulofeu 'comparten vestuario'

Por último, la línea con más representantes sevillistas entre los más granado del mercado de agentes libres es la delantera. El cuarto puesto es para el fugaz Anthony Martial (30 años), cuya cesión en la ventana invernal de 2022 salió tan cara como improductiva, pues sólo jugó 12 partidos tras ser lesionado por el madridista Eduardo Camavinga; mientras que el noveno es para otro descarte forzoso del Cádiz CF como Suso Fernández (32 años), que ganó dos veces la Europa League (2020 y 2023) además de acumular 173 partidos entre 2020 y 2025.

En la décima posición aparece Wissan Ben Yedder (36 años), que sigue siendo el máximo goleador de la historia del Sevilla FC en UEFA Champions League, además de uno de los mejores realizadores gracias a sus 70 dianas en 138 partidos, y que está libre desde que acabó su etapa en el Wydad AC.

Para terminar, en el decimotercer puesto del 'Top 15' de atacantes está Gerard Deulofeu (32 años), que estuvo a préstamo por parte del FC Barcelona en la 14/15. Su rendimiento (28 choques) fue muy discreto, pero levantó el primero de los tres trofeos de Europa League que Unai Emery conquistó de manera consecutiva.