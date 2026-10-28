Antony se cae a última hora de la convocatoria y no viaja con el Betis en el estreno copero

El club verdiblanco ha anunciado esta mañana que el extremo brasileño no se desplaza a la capital de España por enfermedad después de haber entrenado ayer con normalidad

El Betis ha comunicado en la mañana de hoy a través de sus redes sociales que la expedición verdiblanca a Madrid para el partido de esta noche de la Copa del Rey viaja a la capital de España sin una baja importante de última hora.

En este sentido, Antony se cae de la lista de 24 jugadores en el último momento debido a un proceso vírico que le impide estar al cien por cien y, por ende, desplazarse con el resto de sus compañeros para la primera ronda copera, en la que los verdiblancos se miden contra el Navalcarnero.

"Finalmente Antony no viaja a Madrid para el partido de #CopaDelRey debido a un proceso vírico", explica la entidad de La Palmera mediante un comunicado como respuesta al mensaje de ayer en el que publicó la convocatoria al completo.

Antony se entrenó el pasado martes con normalidad, pero ha amanecido enfermo y, obviamente, se ha considerado como más conveniente que se quede en casa recuperándose de dicho proceso.

Cuatro bajas en total para Pellegrini

Por ende, el brasileño, se suma a las tres bajas con la que ya contaba el entrenador chileno, pues tampoco entraron en la lista los lesionados Cucho Hernández y Junior Firpo, que ayer se unió al grupo, pero que todavía no se encuentra a tope para su reaparición. Igualmente, se pierde el debut copero Facundo Bernal debido a su sanción de cuatro partidos por expulsión contra el Barcelona por la agresión a Lamine Yamal.

Pese a enfrentarse a un equipo de Segunda RFEF, Pellegrini optó por no dar descanso a ninguno de los futbolistas más cargados y citó a todos los disponibles, incluido también el descarte Iker Losada, si bien finalmente Antony no está a disposición de Pellegrini, que no ha cubierto la baja con ningún futbolista.

La lista definitiva para la cita de esta noche en Alcorcón

Así queda, por tanto, la lista definitiva para el partido de esta noche contra el Navalcarnero: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Fran García, Marc Roca, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante, EZ Abde, Aitor Ruibal, Iker Losada y Troy Parrott.