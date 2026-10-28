El accidente de tren en Toledo altera los planes de Betis y Sevilla

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Los Yébenes entre un Iryo y un AVE ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Pese a ello, los viajes del Betis y el Sevilla para sus compromisos de Copa no se verían afectados, pues viajaban en avión. Sí se ha suspendido la rueda de prensa de García Plaza mientras que se esperan noticias de la RFEF

Real Betis y Sevilla tienen previsto desplazarse a la Comunidad de Madrid para disputar sus encuentros de la primera ronda del torneo copero. El conjunto verdiblanco juega en el día de hoy y el equipo de Nervión lo hará el jueves, en una jornada marcada por la tragedia ferroviaria de Toledo, donde la colisión entre un AVE y un tren de Iryo ha dejado víctimas mortales y numerosos heridos, además de provocar la suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Pese a la gravedad del accidente, los planes de desplazamiento de ambos conjuntos no se han visto afectados, ya que las expediciones tienen previsto viajar en avión. De esta forma, tanto el Betis como el Sevilla mantienen sus respectivos compromisos coperos sin cambios en su planificación por la incidencia ferroviaria. Al menos por el momento, estando por ver aún qué pasa con los partidos de Copa del Rey de hoy. Por el momento, los clubes no tienen confirmación ninguna por parte de la RFEF.

El equipo de Manuel Pellegrini se enfrentará al CDA Navalcarnero, en un encuentro que se disputará a las 21:00 horas en el estadio Santo Domingo de Alcorcón. Por su parte, el Sevilla visitará el jueves al Sporting Hortaleza, también a las 21:00 horas, en el estadio de El Val, en Alcalá de Henares.

El Sevilla guarda un minuto de silencio por las víctimas

El conjunto nervionense ha tenido un gesto hacia los afectados por el accidente durante el entrenamiento matutino de esta misma mañana. La plantilla sevillista ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, mientras que el club también ha trasladado sus condolencias a través de sus redes sociales.

Además, el Sevilla FC ha decidido suspender la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey de este jueves. La expedición sevillista mantiene así la preparación para su estreno en la Copa del Rey, previsto para mañana jueves. El equipo viajará a Madrid en avión, por lo que el terrible accidente ferroviario no impedirá que viaje a la capital española para disputar el encuentro.

La Copa del Rey, el objetivo de los dos equipos sevillanos

Con sus desplazamientos sin alteraciones, Betis y Sevilla centran ahora sus esfuerzos en superar la primera ronda de la competición. Los verdiblancos serán los primeros en buscar el pase este miércoles, mientras que los nervionenses afrontarán su eliminatoria un día después. Las dos entidades tienen el objetivo de evitar sorpresas en su estreno copero y seguir avanzando en un torneo ilusionante para ambos equipos. Sus respectivos compromisos se disputarán en una jornada en la que la actualidad deportiva queda marcada por el grave accidente de Toledo.