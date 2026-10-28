Posible alineación indebida de Ezequiel Ponce: el motivo que le libra de la infracción

El delantero argentino ya cumplió en Grecia el castigo que arrastraba desde 2023, lo que despejaría las dudas surgidas tras la victoria ante el Pinatar y permitiría al conjunto ilicitano mantener su clasificación sin riesgo de ser eliminado de la Copa del Rey

El Elche CF puede respirar aliviado después de una mañana tormentosa plagada de informaciones contradictorias que apuntaban a una posible alineación indebida de Ezequiel Ponce en la primera ronda de la Copa del Rey.

El equipo franjiverde se impuso por 1-3 a la UD Pinatar, con un doblete del atacante argentino, pero su participación abrió un interrogante por una sanción que arrastraba desde enero de 2023. Sin embargo, el futbolista cumplió aquel partido de suspensión en su etapa en el AEK de Atenas, por lo que no habría cometido infracción alguna.

El origen de la duda: una expulsión en 2023

La polémica se remonta al 3 de enero de 2023, cuando Ponce fue expulsado por doble amonestación en un encuentro de Copa del Rey frente al Ceuta. La RFEF le impuso un partido de sanción, pero el Elche quedó eliminado de la competición aquella misma noche y el delantero no pudo cumplirlo en una eliminatoria posterior.

Meses después, el argentino abandonó el fútbol español para incorporarse al AEK de Atenas. Posteriormente fichó por el Houston Dynamo de Estados Unidos y regresó al Elche en 2026. La duda era si aquel castigo seguía pendiente o había prescrito.

Y lo cierto es que este castigo habría estado completamente vigente en esta nueva etapa en el club de no haber sido porque la sanción quedó satisfecha en el fútbol griego. Ponce estaba completamente habilitado para disputar el encuentro ante el Pinatar, por lo que la clasificación del Elche no corre peligro por este motivo.

¿Se cumple una sanción española en otro país?

Cuando un futbolista es traspasado a otro país y cambia de federación, las sanciones pendientes viajan con él y tienen continuidad en su nuevo destino. El mecanismo de transferencia internacional permite comunicar la situación federativa del jugador para que la asociación receptora conozca las circunstancias que afectan a su inscripción y participación.

En este proceso interviene el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), necesario para tramitar el registro de un futbolista entre federaciones de distintos países, la sanción no desaparece automáticamente por el hecho de que el jugador abandone España.

En el caso de Ponce, la clave está en que el castigo impuesto por la RFEF se comunicó y cumplió en su etapa en el AEK de Atenas. Al ser así, el delantero ya habría saldado su deuda disciplinaria antes de regresar al fútbol español.

El Elche podría mantener su clasificación copera

La posibilidad de una alineación indebida generó incertidumbre después de que la UD Pinatar comenzara a estudiar una posible reclamación. Si Ponce hubiera participado con una sanción pendiente, el Elche se habría expuesto a consecuencias disciplinarias que podrían haber puesto en peligro su continuidad en el torneo.

No en vano, el delantero fue titular ante el conjunto murciano y marcó los dos primeros goles en la victoria por 1-3, un resultado que permitió al equipo ilicitano avanzar de ronda.