Anselmi, sobre su estreno en la Copa del Rey: "No creemos que la eliminatoria esté ganada"

Martín Anselmi no quiere sorpresas en el estreno del Elche en la Copa del Rey ante la UD Pinatar. El técnico argentino advierte del peligro del rival, confirma el debut de Lomónaco y apuesta por las rotaciones antes de visitar al Rayo

La Copa del Rey no entiende de favoritismos y Martín Anselmi quiere que el Elche lo tenga muy presente desde el primer minuto. El conjunto franjiverde inicia su camino en el torneo visitando a la UD Pinatar, equipo de la Preferente murciana, en una eliminatoria que, sobre el papel, presenta una diferencia importante entre ambos contendientes. Sin embargo, el entrenador argentino no quiere que esa circunstancia se convierta en un motivo de relajación para sus futbolistas.

Su mensaje antes del estreno ha sido contundente. "Un equipo ganador no es aquel que gana, sino el que quiere ganar siempre", ha defendido Anselmi, que considera fundamental mantener la ambición independientemente del rival que haya enfrente. Para el técnico, las buenas dinámicas no se sostienen únicamente con resultados, sino también con una mentalidad competitiva que debe aparecer en cada partido.

El preparador franjiverde ha insistido en que la clasificación no está asegurada de antemano y ha rechazado cualquier discurso que pueda alimentar un exceso de confianza. "No creemos que la eliminatoria está ganada. Hablar de ese tipo de situaciones alimenta ruido que no viene al caso. Hay que competir y lo complicado es ganar. Si no trabajas, no se gana", ha advertido.

Anselmi no se fía de la UD Pinatar

El entrenador argentino sabe que para el rival la visita del Elche representa una oportunidad especial. Enfrentarse a un equipo de Primera División supone un escaparate y una motivación añadida para una UD Pinatar que tratará de aprovechar sus opciones para dar la sorpresa. Por eso, Anselmi espera un adversario especialmente intenso, capaz de poner en dificultades a los ilicitanos si estos no afrontan el encuentro con la concentración necesaria. "Para ellos enfrentarse a un rival de Primera es una motivación. He estado en la otra parte y nos clasificamos nosotros. Entiendo lo que se están jugando", ha explicado el técnico, que también ha puesto el foco en la velocidad del conjunto murciano en sus transiciones ofensivas.

El césped artificial será otro de los condicionantes de la eliminatoria. Anselmi ha reconocido que los primeros minutos pueden resultar complicados hasta que sus jugadores se adapten a la superficie, aunque no lo considera una excusa. Su intención es que el Elche entre al campo preparado para competir desde el inicio y evite conceder opciones a un rival que buscará aprovechar cualquier oportunidad.

Rotaciones y una oportunidad para los menos habituales

La Copa también abre una puerta a los futbolistas que han disfrutado de menos protagonismo durante la temporada. La cercanía del siguiente compromiso liguero, ante el Rayo Vallecano en Vallecas, obliga a gestionar los esfuerzos y ofrece a Anselmi la posibilidad de repartir minutos sin renunciar al objetivo de superar la eliminatoria. "Cualquier jugador con menos minutos va a ser de suma importancia para rotar por la cercanía del partido en Vallecas. Somos un plantel parejo y me gustaría verlos dentro del terreno de juego. Muchos están trabajando para una oportunidad y este es un partido para ello", ha señalado.

El entrenador quiere comprobar cómo responden esos jugadores cuando les llega su momento. La profundidad de la plantilla será importante para afrontar el calendario y mantener la competitividad en las distintas competiciones, por lo que el encuentro ante la UD Pinatar se presenta como una prueba para quienes buscan ganarse un sitio. Además, el técnico ha confirmado una de las noticias más destacadas de la previa: Kevin Lomónaco debutará con el Elche. Su presencia será uno de los focos de atención en un partido que permitirá ver nuevas alternativas dentro del equipo.

Anselmi, además, ha querido dejar claro que no establece diferencias entre los jugadores del primer equipo y los que proceden de la cantera. "No distingo jugadores de cantera, los que entrenan todos los días son del plantel profesional", ha afirmado, en un mensaje con el que reivindica el trabajo diario y la igualdad de oportunidades dentro del grupo.

El trabajo diario, la clave para mantener la buena dinámica

El técnico también ha explicado cómo entiende la evolución del Elche durante las últimas jornadas. Para el argentino, la mejoría del equipo no responde a una cuestión puntual, sino a la constancia y al esfuerzo que se realiza durante los entrenamientos. Esa misma filosofía es la que pretende trasladar al torneo copero, donde cualquier despiste puede complicar una eliminatoria que el conjunto ilicitano tiene como objetivo superar.

"Para conseguir cualquier cosa tienes que trabajar a diario poniendo el foco en el trabajo y no en el resultado", ha concluido Anselmi. Con el debut de Lomónaco, las rotaciones y la necesidad de evitar sorpresas como principales argumentos de la previa, el Elche afronta su estreno en la Copa del Rey con una consigna clara: la diferencia de categoría no garantiza nada. El equipo franjiverde quiere seguir adelante en el torneo, pero deberá demostrarlo sobre el terreno de juego.