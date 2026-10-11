Elche 0-0 Celta de Vigo: Radu salva al Celta y frena al Elche en el Martínez Valero

El Elche y el Celta de Vigo se repartieron los puntos en el Martínez Valero en un encuentro sin goles, pero con ocasiones para ambos equipos. Radu fue decisivo bajo palos en el tramo final para evitar el tanto de los ilicitanos, mientras que los locales también rozaron el gol en varias fases del partido

El Elche y el Celta de Vigo repartieron los puntos en el Martínez Valero en un encuentro con alternativas, ocasiones para ambos equipos y un desenlace en el que cualquiera pudo llevarse la victoria. Los ilicitanos comenzaron mejor y llegaron a poner en aprietos a Radu, mientras que el conjunto de Claudio Giráldez fue creciendo con el paso de los minutos. En la segunda mitad, los cambios dieron aire al partido y ambos equipos buscaron el gol hasta el último suspiro, pero el guardameta rumano terminó siendo decisivo para evitar que el Celta se marchara de vacío.

El Elche comienza con más iniciativa

El encuentro arrancó con el Celta intentando presionar arriba la salida de balón del Elche, que no tardó en responder tomando la iniciativa. Los locales encontraron espacios para acercarse al área rival y comenzaron a acumular llegadas durante los primeros minutos.

Gonzalo Villar probó fortuna desde la frontal con un disparo potente, aunque demasiado centrado, que Radu atrapó sin excesivas dificultades. Poco después, Rubén Sánchez protagonizó una de las ocasiones más claras del primer tramo: su golpeo desde la frontal se estrelló en la cruceta después de una pérdida de Javi Galán que pudo costarle cara al conjunto gallego.

El Elche continuó insistiendo. Tete Morente también lo intentó con un disparo que se marchó alto, mientras que Rubén Sánchez volvió a generar peligro con un centro que obligó a la defensa visitante a permanecer atenta. Los ilicitanos estaban encontrando más facilidades para llegar al área que un Celta al que le costaba conectar con sus hombres de ataque.

La primera parte también dejó varias acciones de tensión. Yoel Lago vio la amarilla por una falta sobre Germán Valera, que poco después tuvo que quedarse tendido sobre el césped tras una entrada de Álvaro Núñez. En el otro lado, Jutglà probó con un disparo que se marchó fuera y Hugo Álvarez estuvo cerca de conectar de cabeza un centro del propio delantero catalán.

En el tramo final antes del descanso, el Elche recuperó sensaciones y volvió a amenazar la portería de Radu. Tete Morente obligó al guardameta celeste a emplearse para hacerse con el balón, mientras que Gonzalo Villar puso un saque de esquina al corazón del área que el portero despejó de puños. El marcador no se movió y ambos equipos se marcharon a vestuarios después de una primera mitad en la que los locales habían mostrado más iniciativa.

El Celta mejora tras el descanso, pero el Elche no se rinde

La segunda parte comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos. El Elche tuvo la primera gran oportunidad tras la reanudación en una acción entre Chust y Lemar. El central puso un magnífico pase con el exterior para el francés, que llegó al punto de penalti y conectó un disparo que se marchó por encima de la portería.

El conjunto gallego trató de responder con un lanzamiento lejano de Lemar, mientras que Yoel Lago se anticipó con rapidez a Germán Valera para cortar una acción ofensiva de los locales. Pablo Durán también buscó el espacio, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego y Dituro salió de su portería para hacerse con el balón.

Con el paso de los minutos, ambos entrenadores comenzaron a mover sus banquillos. En el minuto 60, el Celta dio entrada a Borja Iglesias por Pablo Durán, mientras que el Elche introdujo a Osorio por Tete Morente. Javi Rueda vio la tarjeta amarilla poco después y el encuentro fue ganando intensidad.

Los ilicitanos volvieron a rozar el gol en el minuto 66. Aguado recogió un balón después de que su primer disparo fuera bloqueado por un defensor, pero su segundo intento se marchó por encima del larguero, muy cerca de la portería de Radu. Era una nueva oportunidad para un Elche que no quería dejar escapar la posibilidad de sumar los tres puntos ante su afición.

Los cambios agitan el partido y Radu salva al Celta

En el minuto 71 llegaron nuevas sustituciones. El encuentro entró entonces en una fase de ida y vuelta. Cepeda intentó generar peligro desde la banda, pero tardó en encontrar el momento adecuado para centrar y terminó entregando el balón a Radu. Driouech, por su parte, recuperó una pelota en el centro del campo y trató de sorprender a Dituro con un disparo desde la medular que salió muy desviado.

El Celta también dispuso de sus oportunidades. Cepeda sacó un córner en corto con Neto y el centro posterior fue despejado por la defensa visitante. Ya en el minuto 89, Driouech estuvo a punto de encontrar el premio con un disparo que se marchó rozando el poste.

El tramo final reservó todavía una intervención decisiva de Radu. En el minuto 90, el guardameta rumano evitó el gol del Elche con una parada que permitió al Celta mantener sus opciones de llevarse algo positivo del Martínez Valero.

Con dos minutos de añadido, Aguado vio la tarjeta amarilla por una falta sobre Moriba y el colegiado señaló el final del encuentro. El marcador terminó sin goles, después de un partido en el que el Elche tuvo fases de mayor dominio y el Celta acabó creciendo con los cambios. Ambos equipos sumaron un punto, aunque los ilicitanos se quedaron con la sensación de haber tenido ocasiones suficientes para conseguir algo más.

Ficha Técnica

Elche: Dituro; Rubén Sánchez, Chust, Germán Valera, Álvaro Núñez; Aguado, Gonzalo Villar, Lemar; Tete Morente, Fer Niño y Rubén Sánchez.Celta de Vigo: Radu; Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Galán; Carreira, Moriba, Hugo Álvarez; Jutglà, Pablo Durán, Borja Iglesias y Driouech.

Elche cambios: Osorio por Tete Morente (min. 60); Cepeda por Gonzalo Villar y Neto por Fer Niño (min. 71).Celta de Vigo cambios: Borja Iglesias por Pablo Durán (min. 60); Carreira, Swedberg y Driouech por Jutglà, Hugo Álvarez y Javi Galán (min. 71).