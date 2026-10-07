Iago Aspas, jugador del Celta de Vigo, sorprende con su estadio favorito de Primera división: "Por esa aura de lo antiguo con lo moderno"

El capitán de los vigueses estuvo junto a Claudio Giráldez en las jornadas de clausura 'Periodismo y deporte' organizadas por la Asociación gallega de periodistas deportivos. "Aún no sé el puesto que voy a ocupar en el futuro, pero seguiré estando por allí como uno más", afirmó sobre su retirada

El fútbol en general y el Celta de Vigo en particular están tratando de disfrutar en esta última temporada de Iago Aspas en activo. El capitán del cuadro de Balaídos sueña con despedirse por todo lo alto y el Celta de Vigo, con Giráldez a la cabeza tratarán de cumplir el deseo de un jugador que ya es leyenda. Precisamente este pasado martes, tanto Iago Aspas como Claudio Giráldez estuvieron en la clausura de las jornadas de 'Periodismo y deporte' organizada por la Asociación gallega de periodistas deportivos.

En dicho acto, Iago Aspas apuntó a que ya está empezando a retomar los entrenamientos de manera progresiva y mostró su deseo de poder hacer algo más que trabajar a parte: "Estoy bien. Ya puedo empezar a retomar los entrenamientos poco a poco. Espero que mañana ya me dejen hacer algo más que trabajar aparte. Desde que me lesioné, es el partido en el que estoy pensando (contra la Juventus). La última vez que vino la Juve aquí yo estaba en la grada".

Iago Aspas elige San Mamés, del Athletic Club, como su estadio preferido de Primera

Después de tantas temporadas jugando al fútbol, Iago Aspas ha pasado por varios estadios como visitante y en alguno que otro de local como en el Sánchez Pizjuán o en Anfield. El capitán del Celta de Vigo fue cuestionado por su estadio prefiero y no dudó en señalar a San Mamés, casa del Athletic Club: "El que más me gusta de Primera División, por todo lo que lo rodea, es el de San Mamés. Ya desde que entras en el terreno de juego, por cómo lo vive la afición, siempre lleno, por esa aura de lo antiguo con lo moderno… Es un estadio precioso. Además, hay una hermandad hermosa con la afición del Athletic Club. A mí me encanta".

El derbi gallego ante el Deportivo de A Coruña

Otro partido que el Celta de Vigo y por supuesto Iago Aspas tiene señalado en el calendario es el que les llevará a casa del eterno rival, el Deportivo de A Coruña, que después de varias campañas en Segunda y Primera RFEF, se volverá a medir a los vigueses. Iago Aspas prefirió no pensar que por ser su última temporada, le van a aplaudir en Riazor: "Es un partido bonito y aún más después de tanto tiempo. Los últimos recuerdos que tengo allí son muy buenos, con goles y victorias. No sé si me van a aplaudir, cuando llegue el momento ya lo veremos".

Iago Aspas vivirá un intenso derbi gallego ante el Deportivo de A Coruña

Iago Aspas no piensa en su retirada

Aunque Iago Aspas esté a sus 39 años en su última temporada como jugador del Celta de Vigo, el capitán vigués no piensa en ese momento y prefiere disfrutar del día a día: "Le doy total normalidad. No estoy pensando ‘me quedan 100 días…’ como si me fuera a ir a la tumba. Yo soy muy competitivo en el día a día, no me gusta perder un partidillo aunque ya tenga 39 años y entrene con compañeros 20. Yo salgo a entrenar, a disfrutar, y cuando me tenga que ir me iré igual que cuando entré por la puerta del vestuario".

Además, confirmó que seguirá en el club aunque Iago Aspas desconoce el puesto que tendrá: "Seguiré yendo por Mos, teniendo charlas, hablando de fútbol… Aún no sé el puesto que voy a ocupar en el futuro, pero seguiré estando por allí como uno más. No como jugador, por supuesto".