Parte médico oficial de Iago Aspas y tiempo de baja para el delantero del Celta de Vigo

La entidad gallega ha confirmado las sospechas con la lesión de Iago Aspas, que sufre un desgarro de grado I en el recto anterior que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante las próximas semanas, siendo una importane ausencia para Claudio Giráldez en LaLiga EA Sports y UEFA Europa League

El Celta de Vigo ha confirmado las sospechas con la lesión de Iago Aspas. El delantero acabó con molestias el partido ante el Málaga, al que llegaba con dudas y Claudio Giráldez optó por dejarle en el banquillo. Sin embargo, el futbolista de 39 no ha mejorado en las últimas horas, por lo que ha sometido a unas pruebas médicas que han dejado claras las dolencias del capitán de Moaña, que comenzará su proceso de recuperación.

Claudio Giráldez se queda sin un efectivo de lujo como es el de Iago Aspas, que no podrá disputar los encuentros de esta semana que tiene fijados el Celta de Vigo. El equipo gallego se medirá este jueves al Omonia, en la primera jornada de la UEFA Europa League, en Chipre. Tras ello, prepararán la visita del Racing de Santander a Balaídos, en el último partido para ambos conjuntos antes del comienzo del parón de selecciones.

Claudio Giráldez pierde a Iago Aspas

El propio Claudio Giráldez ya se temió lo peor cuando comentó en rueda de prensa, tras el partido ante el Málaga, los problemas musculares de Iago Aspas: "Viendo cómo estaba al salir del juego, un pinchazo en un golpeo en el cuádriceps. Entiendo que para estos dos partidos, descartado. Y veremos el alcance. Lo ideal es que hubiese parado. Sabemos cómo es y no quería dejar al equipo con uno menos".

El técnico del Celta de Vigo agradeció el esfuerzo a un Iago Aspas que ha podido tener minutos en los seis encuentros que ha disputado el conjunto de Claudio Giráldez hasta el momento en LaLiga EA Sports: "En ese momento han vencido las ganas de ganar el partido. Y agradecerle el esfuerzo que hace siempre por esta camiseta y por el equipo".

Una de cal y otra de arena para el Celta de Vigo

La lesión de Iago Aspas no cabe duda que es un importante contratiempo para el Celta de Vigo, principalmente por todo lo que supone el capitán dentro y fuera del terreno de juego. Por ello, Claudio Giráldez deberá apostar por el resto de jugadores con los que cuenta en la parcela ofensiva para los inmientes encuentros tanto de UEFA Europa League como de LaLiga EA Sports.

El Celta de Vigo ha recibido una buena noticia como es el regreso de Aleix Febas. El centrocampista sufrió una lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego durante el mes de septiembre, siendo baja en la convocatoria para los partidos contra la Real Sociedad, Getafe y, por último, Málaga en Balaídos. Por ello, Claudio Giráldez recupera a un jugador que empezó incluso siendo titular en el estreno de LaLiga, ante el Valencia.

Por otro lado, tras la confirmación del parte médico de la lesión de Iago Aspas, el delantero del Celta de Vigo estará baja contra el Omonia y Racing de Santander, los dos partidos de esta semana. Además, seguramente no pueda estar disponible para el duelo ante el Elche en el Martínez Valero, en la vuelta tras el parón de selecciones, por lo que espera volver para encuentro frente a la Juventus del 15 de octubre en Balaídos.

Parte médico de Iago Aspas y tiempo de baja

Iago Aspas sufrió una lesión en la pierna durante el partido del pasado domingo ante el Málaga CF en Abanca Balaídos . Tras ser sometido a una resonancia magnética en el Hospital Ribera Povisa de Vigo, las pruebas confirmaron un desgarro de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo .

El jugador ya ha comenzado el tratamiento de recuperación correspondiente bajo la supervisión de los servicios médicos.

El período de ausencia estimado es de aproximadamente cuatro semanas.