Palo para el Celta de Vigo con la lesión de Iago Aspas

El delantero del conjunto de Claudio Giráldez apunta a sufrir una rotura fibrilar, por lo que, a falta de pruebas definitivas, el Celta de Vigo se quedaría sin Iago Aspas durante las próximas semanas

El Celta de Vigo sufrió un nuevo empate en LaLiga EA Sports esta temporada, el cuarto en seis jornadas del campeonato doméstico. Además, los de Claudio Giráldez cayeron derrotados ante Osasuna y Athletic Club, dos palos que se unen a la reciente lesión de Iago Aspas. El futbolista del conjunto gallego se fue con molestias del encuentro del pasado domingo ante el Málaga, por lo que está pendiente de pruebas definitivas.

Sin embargo, el Celta de Vigo, horas después del choque frente al Málaga de Juanfran Funes, emitió un parte medico en el que informó que Iago Aspas sufría una posible rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna izquierda, pero está pendiente de más pruebas. Claudio Giráldez está pendiente del estado del delantero, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que se le presenta al equipo, entre UEFA Europa Legaue y Liga.

Claudio Giráldez, agradecido a Iago Aspas

Por su parte, Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, comentó tras el partido ante el Málaga cómo se encontraba Iago Aspas: "Es pronto. Viendo cómo estaba al salir del juego, un pinchazo en un golpeo en el cuádriceps. Entiendo que para estos dos partidos, descartado. Y veremos el alcance. Lo ideal es que hubiese parado. Sabemos cómo es y no quería dejar al equipo con uno menos".

Además, el entrenador del Celta de Vigo se mostró agradecido a Iago Aspas por su esfuerzo, pese a que solamente disputó seis minutos ante el Málaga en Balaídos, que sigue sin ver una victoria de su equipo esta temporada en LaLiga EA Sports: "En ese momento han vencido las ganas de ganar el partido. Y agradecerle el esfuerzo que hace siempre por esta camiseta y por el equipo".

Los partidos que se puede perder Iago Aspas con el Celta de Vigo

En el Celta de Vigo están a la espera de las pruebas definitivas que confirmen las sospechas con la lesión de Iago Aspas. Sin embargo, todo parece indicar que el delantero será baja para los encuentros que tiene el conjunto de Claudio Giráldez esta semana. Por un lado, el equipo gallego se medirá este miércoles al Omonia, en la primera jornada de la Europa League, que tendrá lugar a las 18:45 en el estadio de Chipre.

Por otro lado, el Celta de Vigo recibirá al Racing de Santander este sábado en Balaídos, en una nueva jornada de LaLiga. Los de Claudio Giráldez esperan conseguir su primera victoria en el campeonato doméstico, con la que se puedan ir con buenas sensaciones al parón de selecciones. Precisamente, este tiempo será clave para la recuperación de Iago Aspas, que se podría perder menos partidos debido a esta pausa de la temporada.

El Celta de Vigo tendrá un calendario exigente en la reanudación de la competición. El equipo dirigido por Claudio Giráldez se verá las caras con el Elche en el Martínez Valero, cuatro días antes de recibir a la Juventus de Turóin en Balaídos. Tres días, solamente, después, se enfrentarán al Alavés y en la siguiente semana visitarán al Celtic de Glasgow. El mes de octubre lo cerrarán con el encuentro ante el Real Betis del día 25.

La opción de Ferran Jutglà ante la acumulación de bajas

De esta manera, Ferran Jutglà se postula como la opción que cobra fuerza para la punta de ataque en el Celta de Vigo, el delantero de 27 años, que viene de marcar el único gol de su equipo en el partido contra el Málaga en Balaídos, puede ser el elegido para los siguientes partidos ante el estado de Borja Iglesias e Iago Aspas.

Por ello, Claudio Giráldez, que cargó contra LaLiga, apura sus alternativas para una semana, de nuevo, importante en el Celta de Vigo con el debut en UEFA Europa League y el compromiso del sábado frente al Racing de Santander.