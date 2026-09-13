El Celta de Vigo culpa a LaLiga de la lesión de Iago Aspas: "No hubiese pasado en otras circunstancias”

Claudio Giráldez cree que fijar el partido ante el Málaga a las 14:00 horas influyó tanto en el espectáculo como en los problemas físicos de su capitán por las altas temperaturas, desvelando además el golpe de calor sufrido por otro de sus jugadores

El Celta de Vigo no arranca. Después de seis jornadas disputadas, sigue sin conocer la victoria, sumando este domingo su cuarto empate en LaLiga ante un Málaga que rescató un punto en el minuto 83 gracias al tanto de Adrián Niño. Aunque no fue esa la única mala noticia de la tarde en Balaídos, pues poco después del gol blanquiazul, Iago Aspas, que acababa de saltar al campo para suplir a Ferran Jutglà, sufría una lesión en su primera acción, al sentir un pinchazo en el cuádriceps.

Al haber agotado ya los cinco cambios, el capitán celeste continuó andando sobre la hierba hasta el pitido final, aunque su entrenador, Claudio Giráldez, prefería que se fuese al vestuario. "Le hemos pedido que pare, pero sabemos cómo es, el compromiso que tiene con todos y el esfuerzo que realiza siempre por esta camiseta que hay que agradecerle", señaló el pontevedrés, que confirmó la baja del atacante para el estreno en la Europa League del próximo miércoles ante el Omonia Nicosia en Chipre.

Los partidos que se perderá Iago Aspas

"Es pronto, cuando le hagan las pruebas sabremos el alcance porque ha sido un pinchazo en el golpeo. Es pronto para saberlo, pero está descartado para los próximos partidos", avanzó, por lo que, como mínimo, se perderá también el siguiente choque liguero frente al Racing de Santander del próximo sábado.

Pero lo que más llamó la atención fueron las quejas de Giráldez por el hecho de que LaLiga fijase el comienzo del encuentro a las 14:00 horas, considerando que las altas temperaturas tuvieron mucho que ver en el problema físico del . "Estoy convencido de que Iago no se lesionaría jugando en otras circunstancias", afirmó tajante y al mismo tiempo resignado, pues no podrá volver a contar a priori con Aspas hasta después del parón de las próximas semanas, lo que alargarán su reaparición al menos hasta el 11 de octubre.

"Los dos últimos partidos los hemos jugado a más de 30 grados"

Además, no fue el de Moaña el único afectado por el termómetro en Vigo. “A Pablo Durán le dio un golpe de calor y no fue capaz ni de estar en el banquillo. Iago entra y se lesiona en la primera acción que tiene. Estoy convencido de que la gente hubiese disfrutado más, hubiese venido más gente, el ambiente hubiese sido distinto. El espectáculo entre los equipos que quieren jugar al fútbol es un espectáculo. El fútbol hubiese sido mejor, etcétera. Hay un riesgo de lesión de los protagonistas de esto, que no somos ni vosotros ni yo. Son los jugadores y creo que a veces se nos olvida eso. Es nuestro sexto partido en tres semanas y los dos últimos los hemos jugado a más de 30 grados. No creo que sea lo ideal. Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema. Porque cuando no ganas y hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja", afirmó.

Giráldez cree que el Celta mereció ganar

Más allá de todo sus lamentos por los horarios impuestos de LaLiga, Giráldez aseguró que, pese a todo, el Celta hizo méritos para lograr su primera victoria del curso. "La sensación es de perder dos puntos, nuevamente, al igual que en cuatro o cinco de los partidos que hemos jugado hasta ahora. Los partidos tienen momentos y hay que matarlos. El equipo ha hecho muchísimas cosas bien en un día de un calor que hay que dar la enhorabuena a todos los jugadores por lo que han hecho. Se han jugado su físico y su integridad. Con muy poco se nos están escapando puntos. A seguir trabajando y a confiar en esta plantilla que tantas alegrías nos ha dado. A seguir en la línea ascendente en la que creo que estamos”, destacó.

“Hemos tirado muchísimo hoy, creo que 17 veces, pero es un partido para tirar 30 y generar 6 goles. Las cosas acabarán saliendo. Tengo confianza plena en mis jugadores. Si alguien tiene ganas de criticar, que me critique a mí”, añadió el preparador celeste, que relativizó los problemas a balón parado: “Es una acción que tenemos que defender mejor. Tampoco hay un error demasiado grave. Estamos evolucionando en ese apartado”.