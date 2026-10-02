Así será la estatua de Iago Aspas en Balaídos: el dinero que costará, el jurado y las propuestas recibidas

El alcalde de Vigo, Abel Cabalero, anuncia que la figura del mito celeste será de bronce y a tamaño real, conociéndose también el presupuesto y los plazos marcados para que pueda ser colocada entre marzo y abril

A sus 39 años, Iago Aspas enfila su última temporada como jugador en activo. Leyenda viva del Celta de Vigo, el de Moaña colgará las botas a final de curso, aunque sigue siendo un jugador importante en los planes de Claudio Giráldez. Sus números con la camiseta celeste son sencillamente espectaculares: 578 partidos, 223 goles y 90 asistencias. Pero su legado va mucho más allá. Es un espejo para todos los canteranos y por ello su figura quedará inmortalizada para siempre a los pies del estadio en el que tanto ha hecho disfrutar a los aficionados.

En este sentido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, declaró este viernes que la estatua que el Concello le dedicará a Iago Aspas se colocará “entre marzo y abril” de 2027 en el exterior del estadio de Balaídos, “en la esquina, entre las gradas de Tribuna y Marcador”. “Rendiremos ese gran homenaje a Iago Aspas, que es un jugador emblemático para el Celta y para la ciudad”, declaró el regidor gallego en un audio remitido a los medios de comunicación.

Hasta 19 propuestas sobre la mesa

El jurado tendrá que elegir entre las 19 propuestas que ha recibido, y el ganador del proyecto dispondrá de tres meses para realizar la escultura, que debe ser “de bronce artístico, tener un tamaño de 1,76 centímetros y lucir la vestimenta del Celta”.

Por su parte, el máximo goleador en la historia del Celta delegó su puesto en el jurado en su hermano Jonathan, mientras que la presidenta del Celta, Marián Mouriño, hizo lo propio con Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del club. Además, en el jurado están el concejal de Cultura, Gorka Gómez; la jefa del área municipal de Contratación; los responsables municipales de Servicios Generales, Patrimonio Histórico y Museos; y la coordinadora de exposiciones del museo Marco, Pilar Souto.

Un homenaje que costará 295 euros

Cabe recodar también que el proyecto cuenta con un presupuesto de 295.000 euros, incluidos unos 80.000 euros destinados a su transporte, y el ganador se llevará 9.000 euros de premio, el segundo clasificado, 4.000, y el tercero, 2.000. Pero no será el único homenaje que reciba al 'Príncipe de las bateas' con su retirada. Además, también dará nombre a la grada de Tribuna del estadio de Balaídos, siendo muchos otros actos los que se están preparando durante la presente temporada.

En la presente campaña, Iago Aspas ha participado en las seis primeras jornadas de LaLiga, dos de ellas como titular, y ha anotado un tanto, a la postre inservible en la derrota frente a Osasuna. Sin embargo, se perdió el último choque previo al parón ante el Racing de Santander por una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo que sufrió ante el Málaga, estimando los servicios médicos del Celta un periodo de baja de unas cuatro semanas, de las que ya se ha cumplido la mitad.