Bryan Zaragoza, sobre su fiasco en el Bayern: "﻿Entras en un equipo que en tu posición tienes a Musiala, Sané, Gnabry, Coman... que llevan ganando la liga 12 años seguidos"

El extremo malagueño ha recordado su fichaje por el club alemán, su breve experiencia en Múnich así como el interés del Barça en su momento, y lo que espera de esta temporada con el Espanyol

Bryan Zaragoza ha comenzado su cuarta aventura como cedido desde que fichara por el Bayern de Múnich en 2024. El extremo malagueño, que llegó a ser internacional con Luis de la Fuente gracias a su gran rendimiento en el Granada, ha intentado sin éxito recuperar ese gran nivel con préstamos en Osasuna, Celta y Roma, pero espera que ahora en el Espanyol sea la definitiva.

Poco a poco va ganándose la confianza de Manolo González que ya le dio la titularidad en el último partido antes del parón, frente al Elche, y el objetivo no es otro que volver a sentirse protagonista, como él mismo ha reconocido en el programa 'Què t'hi Jugues!'. "El primer reto es encontrarme, ser feliz y a partir de ahí viene todo. Cuando soy feliz y me divierto, nadie me puede parar. He llegado con un déficit importante de ritmo y entrenamientos, pero cada vez estoy mejor. Cuando yo esté, la gente lo sabrá", admitió.

Echando la vista atrás, Bryan Zaragoza asegura que no se arrepiente de fichar por el Bayern de Múnich, pues era una propuesta irrechazable, aunque luego apenas tuviera oportunidades de demostrar su fútbol en la Bundesliga.

"No creo que me arrepienta de ir al Bayern de Múnich. Fue un paso importante en mi carrera. Cuando me senté en la mesa pensaba que estaba en el FIFA. Veía a Neuer, a Kimmich... Yo vengo de jugar en lo más bajo. Para mí fue un paso muy difícil. Tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima, entrenar a -15 grados. Entras en un equipo de nivel que en tu posición tienes a Musiala, Sané, Gnabry, Coman, que llevan ganado la liga 12 años seguidos. Creo que no era nada fácil, pero me ha hecho aprender mucho y nunca estaré arrepentido, al revés, agradecido al Bayern siempre", explicó.

De hecho, Zaragoza también tuvo la oportunidad de fichar por el Barcelona mientras estaba en el Granada. "Hubo una posibilidad, contactos", admitió con una media sonrisa, recordándole también precisamente su gran partido contra los azulgranas en el marcó dos goles en 2023: "Hay gente que dice que solo soy futbolista por ese partido".

Sus cesiones en España: Osasuna, Celta... y ahora Espanyol

También sabe el malagueño que pese a haber podido continuar jugando en LaLiga a préstamo, no es fácil para los clubes de España por el duro negociador que es el Bayern y el salario que percibe con los germanos. "En España no es fácil venir con mi salario y con lo que pedía el Bayern. Este año hemos enganchado una oportunidad buena tanto el club como yo. Yo he tenido que hacer un esfuerzo grande por venir, el club ha hecho también un esfuerzo enorme. Lo que quiero es buscar un sitio donde pueda ser feliz, disfrutar. Cuando yo disfruto es cuando rindo y sacó mi nivel", afirmó.

Y es que sin duda para Bryan Zaragoza, LaLiga es la mejor del mundo. "Creo que en España no damos el valor que la gente cree porque se habla de que en otras ligas hay mucho dinero, pero en España sobra la calidad. Te vas a otros países y solo ves físico. Los mejores jugadores del mundo ahora mismo son españoles", recordó.

También habló de sus ídolos en la adolescencia. "Mi ídolo y el mejor de todos para mí es Messi, pero me gustaba mucho Neymar", dijo sincero, para acabar hablando de Lamine Yamal, quien puede ser el próximo Balón de Oro: "Es muy amigo mío, hemos estado de vacaciones juntos. Somos jugadores de tener poca vergüenza en el campo, driblar, hacer cosas que muchos no intentan. Y salvando las distancias, porque ahora Lamine es uno de los mejores o el mejor, pero creo que somos jugadores de ese estilo".