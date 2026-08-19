Monchi y la opción de Bryan Zaragoza: "Muchos nombres están encima de la mesa"

El director deportivo del Espanyol presentó a Drkusic y dejó claro el plan del conjunto perico: "Hay una prioridad, que es la posición de extremo", mientras lamenta una operación caída y confirma que habrá salidas inminentes antes de rematar la plantilla

Monchi ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en el día de hoy. El director deportivo del Espanyol lo ha hecho con motivo de la presentación del nuevo fichaje del conjunto de Manolo González: Drkusic. En este sentido, el de San Fernando ha dejado clara las prioridades del club en esta recta final del mercado, con dos semanas por delante en la que se terminarán de confeccionar las plantillas, con entradas y salidas.

Por el momento, el Espanyol ha hecho oficial los fichajes de Álex Calatrava, Hartman Quilindschy, Gabriel Moscardo, Unai Núñez y Vanja Drkusic. Tras ello, todo parece indicar que Monchi seguirá moviendo ficha en el mercvado de fichajes, con posibles novedades en los próximos días, ya que ha comentado que "en esa posición de extremo llevamos trabajando todo el verano".

Monchi: "Hay una prioridad, que es la posición de extremo"

De esta manera, Monchi comentó cuál es la principal prioridad en estos momentos: "En esa posición de extremo llevamos trabajando todo el verano. Sigue siendo un objeto de deseo por parte de la dirección deportiva traer a un jugador para tener completa esa posición de extremo. Estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo".

Por otro lado, Monchi lamentó que una operación no tuviese finalmente luz verde a su favor, para su llegada al Espanyol, dejando caer que puso ser Arnau Ortiz, futbolista del Atlético de Madrid: "Teníamos una opción en la que estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente no va a poder ser y ahora seguimos trabajando sin prisa pero sin pausa".

Monchi no 'se moja' con Bryan Zaragoza

Monchi no quiso hablar de la posibilidad de que termine fichando Bryan Zaragoza por el Espanyol: "No soy de dar muchos nombres. Hemos hecho muchas gestiones, muchos nombres están encima de la mesa y estamos valorando aquel que a nivel deportivo, competitivo y económico cuadre, de la mano al cien por cien del cuerpo técnico".

Además, el director deportivo del Espanyol ha añadido que "esta mañana he hablado con Manolo antes y después del entrenamiento sobre distintas alternativas. Prefiero tardar un poco pero que cuadre con el perfil del entrenador al cien por cien. Va a depender de las salidas que haya hasta el final del mercado. Tenemos idea de qué movimiento puede haber en otra posición y estamos preparados, pero debería haber alguna salida más".

Monchi: "Nos faltaría otro jugador que sabe que no entra en los planes del entrenador"

Monchi confirmó que hay un jugador del Espanyol que podría salir de manera inminente, tras la decisión tomada por Manolo González, por lo que faltaría por llegar a un acuerdo con el futbolista y con el equipo con el que vaya a firmar: "Hay una salida que yo pensaba que iba a ser más rápida pero que todavía no se ha producido. Creo que será en breve".

En este sentido, Monchi habló de las salidas en la plantilla con un Rubén Sánchez que podría facilitar el fichaje de un nuevo lateral derecho: "Aún nos faltaría otro jugador que sabe que no entra en los planes del entrenador, pero no lo forzaremos y si al final no se encuentra, a partir del 2 de septiembre le intentaremos dar la vuelta a la situación".

Monchi y el partido contra el Real Madrid: "Jugar al máximo nivel para que los tres puntos se queden aquí"

Monchi alabó el trabajo del equipo en el partido contra el Levante, que acabó en victoria por 3-0, gracias a un gran Roberto Fernández, entre otros: "Lo que hizo el equipo fue transportar los 60 minutos del día de Coventry a 90 minutos. Vimos a un equipo con una estructura de juego muy marcada, sabiendo qué hacer en cada momento, generando muchas ocasiones, sólido, con los jugadores del banquillo aportando…".

Por último, el director deportivo del Espanyol, que podría cerrar el fichaje de Kamare, se expresó por el partido ante el Real Madrid de este sábado en el RCDE Stadium, de la segunda jornada de LaLiga: "Ya es historia, tenemos el sábado un partido complicado ante uno de los mejores equipos del mundo, pero intentaremos usas nuestras bazas y jugar al máximo nivel para que los tres puntos se queden aquí".