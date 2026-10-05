La situación de Gonzalo Petit en el Cádiz se convierte en insostenible y saltan las alarmas en el Betis: "No hay ninguna cláusula"

El charrúa volvió a quedarse sin minutos ante el Leganés en una primera vitoria del Cádiz que cierra, por ahora, la puerta a la destitución de Celades, con el respaldo del club en su decisión de 'ignorar' al punta cedido por el Betis, que busca solución

En La Palmera ya se han encendido las alarmas con Gonzalo Petit después de que en verano se planteara la vía del traspaso definitivo para finalmente optar por la tercera cesión desde que desembolsara 4,5 millones por su fichaje el mercado estival de 2025.

Aunque la idea era que su préstamo a un proyecto de ascenso tras militar en Mirandés y Granada el curso pasado, finalmente se alcanzó un acuerdo con el Cádiz y, a día de hoy, la situación del charrúa es límite y sin visos de una solución, menos después de que la primera victoria amarilla de la temporada, firmada el sábado contra el Leganés.

La continuidad de Celades prolonga el calvario de Petit, otra vez sin minutos

Y es que el técnico catalán, que cuenta en absoluto con el uruguayo, se ha librado la destitución, posible solución para el despegue del ariete, y tiene el respaldo del club en este tema a pesar de la existencia de una penalización si no juega un número de partidos.

Ostracismo confirmado más si cabe en el triunfo contra el Leganés, en el que Celades revolucionó el ataque con Kopotun como referencia y volvió a dejar en el banquillo al delantero cedido por el Betis. Además, el ucraniano respondió a la confianza con gol y posiblemente volverá a salir de inicio contra el Sporting.

Gonzalo Petit encadena ya tres encuentros sin pisar el terreno de juego y es el punta de la plantilla con menos minutos, pues solo ha acumulado ocho, por detrás del exsevillista Alvaro García-Pascual, Urko Izeta y Kopotun, que ha remontado puestos hasta el punto de convertirse en el primer espada.

El Cádiz confirma la ausencia de cláusulas que determinen su participación

Lo cierto es que el Cádiz no está ejerciendo ninguna presión para que cambie esta situación y, como ha dejado claro en unas recientes declaraciones en Radio Marca Javi Muiños, codirector de fútbol del club gaditano, apoya al entrenador en este asunto, asegurando que no existe ninguna cláusula que obligue a que juegue un número de partidos determinados, por lo que todo depende de lo que dictamine un Celades al que, evidentemente, no le cuadra en su sistema.

Esta ausencia absoluta de protagonismo aleja a Petit del escaparate y en el Betis crece la preocupación ante su pérdida de valor a cada partido que pasa y el aumento de la dificultad para recuperar la inversión realizada llegado el momento de venderlo.

El Betis ya piensa en cómo afrontar este serio problema

Por ello, aunque todavía quedan tres meses para que abra el mercado y pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas la destitución de Celades, ya se piensa en una solución para este problema inesperado, como la de rescindir la cesión en enero y buscarle otro destino prácticamente a la desesperada.

El futbolista, obviamente, se encuentra muy frustrado, pues llegaba a Cádiz con la vitola de teórico titular y la realidad está atravesando por un calvario, con solo ocho minutos en los cuatro partidos que ha estado disponible.