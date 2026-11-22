La madre del astro argentino sorprendió al joven futbolista con unas palabras durante la despedida de Messi, según ha desvelado el tío del jugador del Como. Mientras crece el debate sobre quién heredará el dorsal 10, Fábregas pide que no se le añada esa presión

Nico Paz todavía tiene mucho camino por recorrer, pero en Argentina ya existe el debate sobre si es o no el heredero de Messi en la selección. Desde luego, pocos reconocimientos pueden resultar más especiales para un futbolista argentino que ser relacionado con el que para muchos es el mejor jugador de la historia, pero mucho más especial es cuando las palabras de halago vienen del entorno de Messi. El joven talento del Como vivió una escena muy particular durante la despedida del capitán de la Albiceleste, cuando Celia Cuccittini, madre del astro argentino, le trasladó un mensaje que ahora ha salido a la luz: "Vos sos el sucesor de mi hijo".

La anécdota la ha desvelado Fabián, tío de Nico Paz, en declaraciones radiofónicas. Según relató, Nico coincidió con la madre de Messi después de aquel encuentro y recibió de ella unas palabras que le dejaron completamente sorprendido. "En el último partido que lo fui a ver, que fue la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando emocionada. Él la saludó y ella le agarró la mano y le dijo: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’", explicó.

La reacción del joven fue de incredulidad. Su tío contó que, después de aquel encuentro, Nico le transmitió lo que acababa de suceder, todavía impactado por el momento. "Yo estaba esperándolo y él estaba shockeado y dijo 'no puedo creer lo que me acaba de pasar'. Contó eso como algo muy increíble. Es como un niño, en el fondo", recordó Fabián, que quiso poner también el acento en la personalidad del futbolista y en la naturalidad con la que vive una experiencia que para muchos sería difícil de asimilar.

"Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él, lo máximo fue conocerlo y jugar con él", aseguró su tío. Compartir vestuario y terreno de juego con el capitán argentino ya representa, por sí solo, una experiencia difícil de superar para el mediapunta. "Eso fue tocar el cielo con las manos. No se la cree. Además, al no vivir acá, no tiene la presión de otros jugadores. Acá, el fútbol se vive de otra manera", añadió.

Nico Paz prefirió jugar con Argentina antes que con España. / IMAGO

El debate sobre el dorsal 10

La posibilidad de que Nico Paz recoja algún día el testigo de Messi también ha reabierto una cuestión que la selección argentina todavía no ha querido resolver. Lionel Scaloni ya dejó claro que no tiene prisa por tomar esa decisión. "No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria y cuando lo sea decidiremos a quién se la damos", explicó el seleccionador, que además dejó una condición: "Es verdad que el día que lo decidamos esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores, que sea al jugador que se la pueda quedar; es un poco la idea".

Desde otra perspectiva, Cesc Fábregas también ha intervenido en el debate. El entrenador del Como, que conoce de primera mano la evolución de Nico, pidió que no se coloque sobre sus hombros una responsabilidad de semejante dimensión. "Dejémoslo tranquilo, todavía le queda mucho camino por recorrer y ahora debe pensar en el Como. Esa camiseta la llevaron Maradona y Messi, deberían retirarla", manifestó.

El técnico recordó además cómo afectó al argentino su primera experiencia con la selección, cuando regresó al club después de la convocatoria. "Recuerdo la primera vez que Nico fue a la selección. Volvió y jugábamos el sábado contra Parma. Hizo un gol, pero no era él: estaba muerto, caminaba por el campo", relató.