Revés para el Celta de Vigo: Miguel Román, lesionado de gravedad

El cuadro de Claudio Giráldez no ha informado aún con un parte médico pero según informan diferentes medios gallegos, la lesión en la rodilla le podría dejar entre dos y tres meses de baja. Todo apunta a que tendría que pasar por quirófano

El Celta de Vigo no está teniendo un arranque de temporada nada sencillo. En una 2026/27 con varios motivos para ilusionarse como es una nueva disputa de la Europa League y el último baile del capitán Iago Aspas. Los cuatro partidos consecutivos sin perder, con tres empates y un triunfo en la última jornada antes del parón, han dejado al Celta de Vigo con siete puntos en siete jornadas.

Los números del Celta de Vigo no están reflejando por el momento el juego del cuadro vigués aunque Giráldez ya ha transmitido en varias ocasiones que hay varios ajustes por hacer. Uno de los fijos en este Celta de Vigo es Miguel Román, el centrocampista de 23 años, criado en la cantera viguesa tras llegar procedente del Pontevedra en el verano de 2023, es uno de los más usados por Claudio Giráldez de inicio.

Miguel Román, lesionado de gravedad en el Celta de Vigo

Los galones que Claudio Giráldez le ha dado a Miguel Román fueron devueltos por el jugador en el último encuentro del Celta de Vigo con un gol y una asistencia en la goleada de los gallegos ante el Racing de Santander. Pero la mala suerte parece que se ha aliado con Miguel Román ya que según informan diferentes medios gallegos, el centrocampista habría sufrido una lesión en su rodilla que le podría hacer pasar por el quirófano.

Las informaciones en torno a la lesión de Miguel Román van más allá ya que apuntan a que el gallego, una vez que se opere de su rodilla derecha, podría estar entre dos y tres meses de baja, siendo una ausencia notable en el sistema de Claudio Giráldez. Miguel Román se habría lesionado en el entrenamiento de este pasado lunes aunque desde el Celta de Vigo, no se ha informado de manera oficial de la baja del centrocampista.

Miguel Román se vuelve a encontrar con una inoportuna lesión

No será la primera vez que Miguel Román tenga que empezar desde cero por culpa de una lesión. El pasado curso, cuando estaba siendo importante para Claudio Giráldez después de promocionar desde el Celta Fortuna, se encontró con una lesión que le apartó del equipo desde marzo hasta prácticamente el final del pasado mes de julio, es decir, se perdió los cuatro últimos meses de competición.

Miguel Román golpeando la pelota en un partido del Celta de Vigo de esta campaña

En principio esta lesión de rodilla derecha no es tan grave pero si que le alejará de la dinámica del primer equipo en torno a seis u ocho semanas. El Celta de Vigo aún no ha emitido el parte médico oficial y se espera que los vigueses sometan al jugador a una artroscopia en su maltrecha rodilla derecha.