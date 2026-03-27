Miguel Román habla sobre su lesión: "La experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y persona"

El futbolista del Celta de Vigo ya está recuperándose de su dolencia y espera "volver lo antes posible": "De cabeza y sobre todo del pie me encuentro bastante mejor"

Miguel Román se encuentra ya centrado en la recuperación de su importante lesión, una fractura en la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, sufrida a principios de marzo y por la que posiblemente no vaya a volver ya hasta la próxima temporada.

El centrocampista de Gondomar estaba siendo uno de los mejores jugadores del Celta de Vigo en este reciente tramo de la temporada y tanto es así que, pese a la lesión, ha sido votado por la afición celeste como el mejor jugador del mes de febrero, algo que agradece de todo corazón.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para los aficionados. Son increíbles. Les doy las gracias a todos los celtistas por votarme. Este premio hace que vea el esfuerzo y el trabajo que llevo día a día. Es un orgullo, no solo para mí, sino también para mi familia", ha reconocido en palabras a los medios del club olívico.

Además, el futbolista gallego ha dado algún detalle de cómo está yendo su proceso de recuperación, el que afronta con tranquilidad y la seguridad de que volverá al 100%. "Por suerte, de cabeza y sobre todo del pie me encuentro bastante mejor. Poco a poco y trabajando día a día para volver lo antes posible. Las lesiones no se eligen, vienen porque sí. La experiencia me va a venir muy bien para crecer como futbolista y persona. Mi objetivo es volver lo antes posible para ayudar al equipo", ha relatado.

Su valor de mercado ha pasado de 2,5 millones a 15

Pese a todo, el mediocentro sabe que se perderá "los dos meses más importantes de la temporada, los que van a decidir todo", y por eso manda un mensaje de ánimo a sus compañeros y les pide que tengan "los pies en el suelo". "Sabiendo en la situación en que estamos y afrontando cada partido", ha añadido.

El canterano, por último, no ha tenido reparos en reconocer que prácticamente no ha tenido tiempo para pasarse a pensar en todo lo que ha crecido en los últimos meses. Algo que se ha visto reflejado en la última actualización de Transfermarkt y sus valores de mercado, donde el de Gondomar lo ha multiplicado por seis: "Si soy sincero, creo que no lo he asimilado del todo porque al estar jugando jueves, domingo, domingo y jueves se pasa todo muy rápido. En este parón, cuando veo los partidos desde fuera, me he dado cuenta de verdad de lo que estoy consiguiendo. Es algo que me llegan a decir el año pasado y no me lo imagino".