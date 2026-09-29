Adiós a 2026 de uno de los jóvenes valores del Celta y susto de consideración con el 'Pichu' Cuéllar

Bernard Somuah ha sido operado de su tobillo y estará cuatro meses de baja en el Fortuna; en Mallorca, un derrumbe pilla al meta extremeño, que acaba en el hospital

Un punto de los últimos nueve ha frenado el esperanzador inicio del Celta Fortuna en LaLiga Hypermotion, donde aparece como un claro candidato a pelear por la salvación. El equipo de Fredi Álvarez aún está fuera de esas posiciones y, de hecho, se sitúa decimotercero en la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre la zona peligrosa, pero no acumula buenas noticias.

Ante el Sabadell, al menos, salvó un punto tras dos derrotas consecutivas, pero ya conoce que no podrá contar con uno de los jugadores en los que más ilusión habían puesto en esta campaña.

El ghanés Bernard Somuah, que ha regresado este verano tras su cesión en el Asante Kotoko de su país, esperaba dar un paso adelante y, con 20 años, mostrar lo mucho que se espera de él en el filial céltico. Sin embargo, apenas ha podido jugar unos minutos y ante el Almería se lesionó de gravedad y ha dicho adiós a 2026.

El club céltico ha confirmado que ha sido operado con éxito de la rotura de la sindesmosis en el tobillo izquierdo y estará de baja los cuatro próximos meses. El propio técnico celeste, en declaraciones al club, reconocía que es una baja sensible en ataque par aun equipo joven que trata de crecer.

“Para nosotros es un jugador importante porque es incómodo para las defensas rivales. Lo perdemos, pero lo peor es para él, es el primer perjudicado. Ojalá pronto se recupere, se recupere bien y ojalá podamos contar con él cuanto antes”, indicaba Fredi Álvarez, quien también reconocía el palo que suponía para el chaval. “Para un jugador que sale de su casa, que está lejos de su familia y ahora tiene que vivir una situación como ésta, no es fácil. Vamos tener que ayudarle en el día a día", añade.

Un techo se cae encima de 'Pichu' Cuéllar

No es el único percance que se ha conocido en la categoría en las últimas horas, aunque el otro caso ha sido más ilógico. El veterano portero extremeño, 'Pichu' Cuéllar, ha tenido que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir una herida de consideración en la cabeza al ser golpeado por una estructura voluminosa que se desplomó en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio del Real Mallorca.

Así lo ha confirmado el club bermellón, que explicaba que una vez ha finalizado el entrenamiento, se dirigió al comedor como es habitual en el día a día del equipo y una vez dentro ocurrió el suceso, al caerse “parte de la decoración de la sala”.

Cuéllar fue trasladado a un hospital después de ser atendido 'in situ' y "permanecerá hospitalizado las próximas 24 horas en estado de observación por precaución médica", informaron desde el club balear. Aunque todo ha quedado en un susto, la situación no deja de ser rocambolesca en un club profesional.