El calvario del Cádiz continúa en Tenerife, el Andorra rompe las quinielas y el Sabadell suma y sigue

El cuadro gaditano, al menos, se llevó un punto de su visita a tierras isleñas, pero continúa sin ganar después de siete jornadas. Y el banquillo amarillo ya empieza a ser cuestionado

Los jugadores del Cádiz, celebrando el tanto del empate ante el Tenerife.@CádizCF

Hasta cuatro encuentros de la séptima jornada en LaLiga Hypermotion se han disputado este sábado. El Ceuta rompió su maldición conquistando su primera victoria de la temporada frente a la Real Sociedad (3-1), mientras que el Cádiz continúa con su casillero de triunfos intacto tras otro mal partido en tierras tinerfeñas.

Isleños y andaluces no encontraron la manera de pasar del empate (1-1) en un partido áspero, en el que los amarillos rescataron un empate gracias a su mayor insistencia.

Enric Gallego adelantó al Tenerife en el primer acto, mientras que Vladys tardó 74 minutos en llevar a la red una de las numerosas oportunidades de las que dispuso para posibilitar que los andaluces ganasen por vez primera en esta Liga.

Celta Fortuna y Sabadell también se reparten los puntos

Celta Fortuna y Sabadell empataron a un gol en Balaídos (1-1) este sábado en un partido de pocas ocasiones y en el que los celestes no consiguieron defender el tempranero tanto de Álvaro Marín, igualado en el ecuador del primer tiempo por Edgar González.

El filial celeste se encontró nada más empezar el partido con un regalo de Miki Codina, quien al intentar ceder el balón a su portero se lo entregó a Álvaro Marín, que no falló ante Fuolli. Ese fue el único disparo a portería del Celta Fortuna en toda la primera parte.

Cambió de banda a Milla, pero al camerunés le costó hacer daño a la defensa del equipo catalán por la banda izquierda. Con Hugo Burcio en la medular, el filial del Celta tuvo mayor presencia en el centro del campo, pero le faltó profundidad para generar más peligro en ataque.

El partido se jugó más en las pizarras de los entrenadores que en el césped. El Sabadell volcó su juego hacia los costados, especialmente a la banda izquierda, pero tampoco inquietó demasiado a Coke Carrillo. Su único gol llegó tras un saque de esquina en el que Edgar supo explotar el enorme desajuste defensivo de la zaga celeste.

El Andorra asalta el Nuevo Los Cármenes

El Andorra se reencontró con la victoria tras cinco derrotas consecutivas al vencer este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 2-3 al Granada, que enlaza cuatro jornadas sin ganar y se acerca de forma peligrosa a la zona baja de la clasificación.

El inicio del segundo tiempo fue una locura, ya que en apenas cinco minutos marcó Manu Lama el 1-2 de cabeza, perdonó Jose Arnaiz el empate en una clara ocasión y Jordi Cano remachó a placer el 1-3 tras un fallo clamoroso del joven Mario Gambín.

El árbitro expulsó a la hora de juego al meta visitante Pau López por una aparatosa falta sobre el nigeriano Chinaza Marvellous, pero lo instaron a revisar la acción desde la Sala VOR y la roja quedó en amarilla, lo que no impidió que el Andorra sufriera al marcar Gambín el 2-3 en el minuto 78 en otro saque de esquina local.

Los visitantes se defendieron bien hasta el final con balón ante un Granada muy desgastado físicamente que apenas gozó de ocasiones para haber salvado al menos un punto.