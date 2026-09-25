Álvaro Cervera se reencuentra con un Cádiz en situación límite

El entrenador, que ahora dirige al CD Tenerife, se mide a su antiguo equipo el cual está en una crisis profunda de resultados en este inicio de temporada. Tanto es así que el club andaluz puede prescindir de los servicios de Albert Celades si no hay reacción en el partido que se disputa este sábado

El partido entre el CD Tenerife y el Cádiz CF que se disputa este sábado a partir de las 19:30 horas será especial para Álvaro Cervera el cual se reencuentra con el club andaluz en donde marcó una época ya que lo ascendió y lo consolidó durante varias campañas en Primera división, viviendo así la entidad amarilla uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Este duelo llega en un momento muy delicado para el Cádiz CF que está realizando una comienzo de temporada malo que puede desembocar en el despido de Albert Celades.

Álvaro Cervera, contra su Cádiz CF

La historia reciente del Cádiz CF no se entiende sin Álvaro Cervera. El entrenador marcó una época entre 2016 y 2022 ya que asumió el mando del equipo amarillo cuando militaba en la extinta Segunda división B y lo llevó hasta la Primera división. El técnico fue despedido a comienzos del año 2022 cuando el Cádiz CF entró en una crisis de resultados.

A pesar de ello, Álvaro Cervera siempre ha tenido buenas palabras de su etapa en el club andaluz. "En Cádiz fueron casi siete años, allí la gente vio al equipo de Segunda B a Primera de una forma. Quizás algunos pensaron que luego teníamos que jugar diferente. A mí no me exigieron eso, en Oviedo quizás sí".

De hecho, el entrenador, nacido en Guinea Ecuatorial hace ahora 61 años, dijo en una entrevista en el año 2023 que no guarda ningún rencor al Cádiz CF. "De Cádiz no me ha dolido nada, todos tenemos un equipo de nacimiento. Yo me hice del equipo de mi vida de mayor, entrenándolo: el Cádiz. Me hubiese quedado allí toda la vida. Luego en las salidas son las personas, no es el club, y se comportan tal y como son en la vida".

Casualidades de la vida o no, Álvaro Cervera ahora está en predisposición de poner fin a la etapa de Albert Celades como entrenador del Cádiz CF. El club amarillo sólo ha sumado tres puntos en este inicio de temporada y está situado en puestos de descenso a Primera RFEF en la clasificación de Segunda división. El Cádiz CF está estudiando el despido de Albert Celades por la crisis de resultados.

El Cádiz CF no sabe lo que es ganar en lo que va disputado de campaña ya que sólo ha conseguido tres empates y tres derrotas. Si no hay reacción en el partido contra el CD Tenerife, la directiva del Cádiz CF puede prescindir de los servicios del andorrano el cual llegó al banquillo de la entidad andaluza pocos días antes del inicio de la competición.

Fue el 11 de agosto de este año cuando el Cádiz CF anunció la contratación de Albert Celades por Imanol Idiakez. Menos de dos meses después, Albert Celades puede dejar su cargo como entrenador del equipo andaluz ya que de momento no ha dado con la tecla, metiendo así al club en problemas que hace peligrar su permanencia en la categoría de plata del fútbol español.