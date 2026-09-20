Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el desastre del Cádiz y las victorias de Girona, Mallorca, Castellón o Eibar en la jornada 6

Cinco partidos se jugaron en un intenso sábado que confirmó a los favoritos al ascenso y, también, que el Cádiz se mete de lleno el posiciones de descenso

Los favoritos al ascenso, Girona y Mallorca, así como los dos equipos más en forma en este inicio, Castellón y Eibar, no fallaron en una jornada del sábado de LaLiga Hypermotion que vio un nuevo descalabro del Cádiz, al que la victoria del Córdoba el viernes ya metió en posiciones de descenso, de las que no saldrá en esta jornada.

El Eldense estrenó con derrota la era Calleja y la confirmación del aterrizaje de Leo Messi en el club; mientras que el Sporting se resarcía de la última derrota, precisamente ante los de Elda, y metía en un lío al Andorra.

Cádiz 1-2 Girona

El Girona se impuso 1-2 al Cádiz en un triunfo basado en su mayor eficacia ofensiva. El conjunto catalán dominó buena parte de la primera mitad y se adelantó con un gol de Vladyslav Vanat en el minuto 35, antes de que Carles Pérez ampliara la ventaja justo antes del descanso. El portero cadista Jokin Ezkieta evitó que la diferencia fuera mayor con varias intervenciones destacadas.

Tras el descanso, el Cádiz reaccionó rápidamente y recortó distancias gracias a un gol en propia puerta de David López en el minuto 46. Los locales aumentaron la presión y tuvieron varias ocasiones para empatar, pero el guardameta del Girona, Paulo Gazzaniga, respondió con varias paradas decisivas. Finalmente, el conjunto gerundense conservó su ventaja y sumó tres puntos que le colocan en puestos de promoción de ascenso, mientras el Cádiz encadena su tercera derrota consecutiva y no sale de la zona de descenso en la que le metió el Córdoba.

Castellón 5-0 Tenerife

El Castellón celebró el primer aniversario de la llegada de Pablo Hernández al banquillo con una contundente goleada por 5-0 al Tenerife, que permite a los castellonenses mantenerse como líderes invictos de LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro dominó desde el inicio y encarriló el encuentro en la primera media hora con los goles de Barri, Matías Orozco y Camara, ante un Tenerife incapaz de contener la presión y el juego ofensivo local.

Tras el descanso, el club chicharrero intentó reaccionar con un triple cambio, pero se encontró de nuevo con la resistencia del Castellón y con una gran actuación del guardameta Matthys. Pablo Santiago amplió la ventaja en el minuto 63 y Camara completó su doblete en los minutos finales para sellar la 'manita'. El equipo castellonense convirtió el SkyFi Castalia en una fiesta y encadenó así su tercera jornada consecutiva al frente de la clasificación. Álvaro Cervera, que visitaba este estadio por primera vez desde que ascendiera al equipo hace dos décadas, se fue con un chasco.

Eldense 1-2 Eibar

El nuevo proyecto del Eldense, con Javier Calleja al frente y bajo la propiedad de Leo Messi, comenzó con derrota ante un Eibar que confirmó su excelente momento con su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion. El conjunto vasco dominó el inicio y generó las ocasiones más peligrosas, hasta que Magunazelaia adelantó a los visitantes en el minuto 28. El Eldense reaccionó tras el gol, pero llegó al descanso por debajo en el marcador.

Tras la reanudación, los locales buscaron con insistencia el empate, aunque se encontraron con un inspirado Magunagoitia bajo palos. Iván Gil amplió la ventaja del Eibar en el minuto 63 con un potente disparo que fue validado por el VAR después de que el balón rebasara la línea de gol. Justin Smith recortó distancias en el 76 y el Eldense se volcó en busca de la igualada, pero el Eibar resistió el asedio final para llevarse los tres puntos del Nuevo Pepico Amat.

Andorra 1-3 Sporting

El que confirma su crisis es el FC Andorra, que ya encadena su quinta derrota consecutiva, esta vez ante un Sporting que se impuso por 1-3 y se olvidó de la derrota de la pasada semana.

El conjunto asturiano se adelantó muy pronto, en el minuto 6, con un cabezazo de Aimar Duñabeitia tras un saque de esquina. El Andorra dominó la posesión, pero careció de profundidad y no logró inquietar con continuidad a un Sporting bien organizado.

Tras el descanso, los locales reaccionaron y Jordi Cano igualó el encuentro en el minuto 48, devolviendo la esperanza al Andorra. Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto local, Antonio Casas volvió a adelantar al Sporting tras una gran acción de Juan Otero. Ya en el tiempo añadido, Nikita Iosifov sentenció el encuentro al aprovechar un contraataque con el portero local fuera de su posición. La derrota deja al Andorra en puestos de descenso, mientras que el Sporting recupera sensaciones antes del derbi asturiano ante el Oviedo.

Real Sociedad B 0-1 Mallorca

En el duelo que abría la jornada, el Mallorca sumó su cuarta victoria de la temporada tras imponerse por 0-1 a la Real Sociedad B en Zubieta, en un encuentro muy igualado y con pocas ocasiones claras. El conjunto balear comenzó con mayor iniciativa y dispuso de varias oportunidades en los primeros minutos, aunque el filial donostiarra también generó peligro antes del descanso. Ninguno de los dos equipos consiguió abrir el marcador durante una primera mitad marcada por la igualdad.

Tras el paso por vestuarios, el ritmo ofensivo disminuyó y las ocasiones prácticamente desaparecieron. Cuando el empate parecía encaminado, Adri Fuentes apareció en el minuto 81 para aprovechar un pase de Josep Cerdá y marcar con un disparo raso al palo largo. El tanto dio al Mallorca tres puntos que le sitúan provisionalmente en lo más alto de la clasificación, mientras que la Real Sociedad B encajó su segunda derrota del curso.

Resultados t horarios de la jornada 6 de LaLiga Hypermotion

Albacete 1-2 Córdoba

Real Sociedad B 0-1 Mallorca

Andorra 1-3 Sporting

Castellón 5-0 Tenerife

Eldense 1-2 Eibar

Cádiz 0-0 Girona

Sabadell vs Real Oviedo (dom., 14:00)

Ceuta vs Real Valladolid (dom., 16:15

Almería vs Celta Fortuna (dom., 18:30

Las Palmas vs Burgos (dom., 18:30

Leganés vs Granada (dom., 21:00

Clasificacion provisional tras los partidos disputados

1. CD Castellón - 16 puntos (12-2)

2. SD Eibar - 15 puntos (12-4)

3. RCD Mallorca - 13 puntos (8-2)

4. Girona FC - 10 puntos (12-8)

5. UD Las Palmas - 10 puntos (7-6)

6. Real Sporting - 10 puntos (5-4)

7. CD Tenerife - 10 puntos (7-8)

8. UD Almería - 9 puntos (8-4)

9. Real Oviedo - 8 puntos (4-1)

10. Burgos CF - 8 puntos (8-6)

11. Real Sociedad B - 8 puntos (8-7)

12. Granada CF - 8 puntos (6-5)

13. CE Sabadell - 8 puntos (4-4)

14. CD Leganés - 8 puntos (3-3)

15. Celta Fortuna - 7 puntos (7-8)

16. Córdoba CF - 6 puntos (9-13)

17. CD Eldense - 5 puntos (4-8)

18. Real Valladolid - 4 puntos (2-7)

19. Cádiz CF - 3 puntos (6-9)

20. FC Andorra - 3 puntos (9-13)

21. Albacete BP - 1 punto (4-10)

22. AD Ceuta FC - 0 puntos (2-15)