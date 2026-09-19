Javier Tebas pone al Eibar como ejemplo: "Es un orgullo"

El presidente de LaLiga ha manifestado su alegría porque el club vasco haya podido inaugurar su ciudad deportiva de Areitio. Unas infraestructuras que ha relacionado con el Plan Impulso que fue firmado en el año 2021 con CVC

En los últimos años se está produciendo una progresiva modernización en los clubes del fútbol español quienes están llevando a cabo una serie de mejoras en sus infraestructuras o directamente la construcción de unas totalmente nuevo. Uno de los últimos equipos que han dado un paso adelante en este aspecto ha sido la SD Eibar quien ha inaugurado recientemente su ciudad deportiva en Areitio. Un movimiento que ha sido elogiado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien ha vinculado esto Plan Impulso y el acuerdo con CVC.

Así es la nueva ciudad deportiva de la SD Eibar

La SD Eibar continúa con su crecimiento, no sólo en el deportivo, sino también en todos los aspectos y ha inaugurado en los últimos días su nueva ciudad deportiva la cual está llamada a mejorar a su primer equipo, pero también a su cantera.

Areitio centraliza por primera vez en una única infraestructura toda la estructura deportiva de la SD Eibar: primer equipo masculino, fútbol femenino y cantera. El complejo del club armero, con una superficie total de 11 hectáreas, cuenta con cinco campos de fútbol, un edificio con grada con capacidad para 1.620 espectadores y un edificio de alto rendimiento que da servicio a las necesidades del fútbol profesional.

Se trata de un proyecto clave para la SD Eibar quien tiene como objetivo el ascender a Primera división lo más pronto posible. En esta temporada, el club armero ha comenzado bien ya que actualmente es segundo clasificado cuando se han disputado un total de cinco jornadas.

Javier Tebas, orgulloso de la SD Eibar

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha estado en la inauguración de la ciudad deportiva del Areitio y ha aplaudido al club armero por su crecimiento, añadiendo que es un ejemplo a seguir por el resto de equipos del fútbol español. "En una época de endeudamiento absoluto para nuestro fútbol, el Eibar era uno de los pocos, junto al Numancia, que tenía rigor económico. No supo caer en esa trampa para caer categorías. No le hizo falta hacerlo para ascender. Doy las gracias al Eibar porque nos habéis inspirado a que el fútbol español merezca infraestructuras como estas. Hoy el Eibar es un orgullo, evidentemente no solo de los vascos, sino de LaLiga y del fútbol español".

Javier Tebas no se ha quedado ahí y ha ligado al Plan Impulso y al acuerdo con CVC la construcción de la ciudad deportiva de la SD Eibar.

El acuerdo entre LaLiga y CVC se firmó en el año 2021 y supuso una inyección de casi 2.000 millones de euros para los clubes españoles, a excepción del Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club, que decidieron no unirse. Los clubes debían destinar al menos el 70 por ciento de los recursos a inversiones estructurales a largo plazo, siendo justo lo que ha hecho la SD Éibar que ha aprovechado ese dinero para construir una ciudad deportiva que le permita mejorar a su cantera y también le de facilidades a su primer equipo.