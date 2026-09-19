El Mallorca, perjudicado por el parón de selecciones

La Segunda división no se detiene a pesar de la disputa de los compromisos de los combinados nacionales. Esto provoca que el equipo bermellón no pueda contar con uno de sus mejores futbolistas, Martin Valjent, que se va a perder dos encuentros ligueros

El RCD Mallorca es uno de los equipos que se va a ver seriamente perjudicado por el parón de selecciones que hay entre finales de septiembre y comienzos de octubre. La Segunda división, debido a la existencia de 22 equipos en la competición, no se se puede detener para que acabe lo antes posible y eso provoca que algunos clubes se expongan a perder para varios partidos a sus internacionales. En el caso del equipo balear, quien se va con Eslovaquia es Martin Valjent lo cual supone un serio contratiempo para el entrenador Luis García.

Martin Valjent no podrá jugar las dos próximas jornadas con el RCD Mallorca

Llegaron las malas noticias para el RCD Mallorca en modo selección ya que Eslovaquia no ha dudado en contar con el central Martin Valjent para los compromisos que debe disputar entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre correspondientes a la UEFA Nations League.

Martin Valjent es importante en la selección de Eslovaquia que va a disputar cuatro partidos en las próximas semanas: dos contra Moldavia, uno frente a Kazajistán y otro más contra Islas Feroe. De este modo, el defensa no va a volver a unirse a la disciplina del RCD Mallorca hasta al menos el 8 de octubre.

Debido a esta citación, Martin Valjent no podrá ayudar en los partidos de Segunda división que se disputan los dos siguientes fines de semanas: contra la UD Almería y el Girona FC, dos rivales directos en la pelea por el ascenso a Primera división. El encuentro liguero que sí jugará el eslovaco es frente al Sanse, filial de la Real Sociedad, este mismo sábado.

Martin Vlajent, un jugador vital para el RCD Mallorca de Luis García

Martin Valjent, de 30 años, es uno de los futbolistas más importantes del RCD Mallorca. El eslovaco ha jugado todos y cada uno de los partidos que se han disputado hasta el momento en Segunda división, los cinco, y es vital para el club bermellón para lograr la vuelta a la Primera división, categoría que perdió la temporada pasada cuando no era uno de los candidatos a descender.

Luis García, entrenador del RCD Mallorca, se va a ver obligado a modificar su defensa para esos dos partidos contra rivales directos en la pelea por el ascenso. A pesar de ello, el técnico del conjunto balear se ha tomado con filosofía la ausencia de uno de sus mejores futbolistas, argumentando que si es internacional con su selección es porque lo está haciendo muy bien en el RCD Mallorca.

"No lo puedo controlar, si Valjent va con Eslovaquia es porque hace las cosas bien, al igual que otros, es bueno para ellos, pero si no están hay oportunidades para otros", ha explicado en la previa del partido contra el Sanse, filial de la Real Sociedad.

De este modo, dado que el RCD Mallorca juega con defensa de tres centrales, los candidatos para sustituir a Martin Valjent, y acompañar a Antonio Raíllo y a Aboubaka Soumahoro, son David López o John Donald.