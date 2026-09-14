El Andorra de Gerard Piqué no levanta cabeza: cuatro derrotas seguidas y coqueteo con los puestos de descenso

La primera victoria contra una AD Ceuta FC afectada por la crisis migratoria ha sido un completo espejismo ya que el club del principado ha enlazado cuatro derrotas consecutivas que lo han hundido en la clasificación de Segunda división y han hecho que las alarmas se disparen

El FC Andorra tiene como objetivo el conseguir la permanencia en Segunda división, pero es cierto que después de su primer partido de la temporada no esperaba un inicio de campaña tan desalentador. Y es que la victoria en el encuentro liguero inaugural frente a la AD Ceuta FC fue un espejismo. Desde entonces, el equipo que entrena Carles Manso ha enlazado cuatro derrotas consecutivas, algunas bastante contundentes, las cuales hace saltar las alarmas en el club del principado.

La mala racha de FC Andorra

Se las prometía muy felices el FC Andorra en su vuelta a la Segunda división ya que el equipo propiedad de Gerard Piqué comenzó goleando a la AD Ceuta FC por 5-1. Un triunfo que se produjo frente a una plantilla tocada y afectada por la situación que vive la ciudad autónoma desde la crisis migratoria que se produjo entre los días 30 y 31 de julio.

Dicho resultado no fue muy realista visto lo sucedido en las siguientes cuatro jornadas en donde el FC Andorra ha sumado una derrota tras otra. Primero el Celta Fortuna le derrotó por un claro 4-2. El equipo del principado, posteriormente, cayó en casa contra la SD Eibar por 0-1. A continuación, perdió en su visita al Real Valladolid por 1-0. Y, por último, se ha llevado un 1-3 en casa frente al Sanse, el filial de la Real Sociedad.

Una mala racha de resultados que coloca al FC Andorra coqueteando con los puestos de descenso a Primera RFEF con sólo tres puntos. De este modo, su próximo partido contra el Real Sporting de Gijón se presenta clave para comenzar una remontada. De lo contrario, las urgencias comenzarán a aparecer en un equipo que necesita victorias para quitarse la presión de encima.

Carles Manso y las soluciones que tiene en mente el FC Andorra

Con esta tesitura, Carles Manso, entrenador del FC Andorra, reflexionó sobre los aspectos en los que tiene que reaccionar su equipo. "Hay cosas que hay que seguir trabajando. Hay pequeños detalles que tenemos que trabajar porque cualquier equipo te penaliza. Se nos está penalizando demasiado. Teníamos que buscar equilibrio en transiciones y no lo hemos conseguido. Tenemos que dar un pase adelante todos para darle la vuelta a esta dinámica. Todos estamos siendo críticos y poniendo de nuestra parte para que esto funcione".

Lo que no parece preocuparle al FC Andorra es la falta de gol. Y es que en estos últimos cuatro partidos ha marcado tres goles, no sirviéndole ninguno para conseguir aunque sea un punto. "Los goles llegarán y estamos convencidos. Hoy no han sido ocasiones claras, pero el resto de los partidos sí. Materializar las ocasiones nos ayudará mucho. El cambio de Hugo era para replantear el ataque y buscar espacios. Queríamos ser más verticales. La segunda parte, a momentos, hemos estado bien, pero no hemos podido remontar".

De este modo, al FC Andorra no le queda otra que seguir trabajando para revertir la mala dinámica de resultados en la que se ha metido en este comienzo de temporada.