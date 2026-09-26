Ceuta ya tiene un motivo para sonreír

Los de José Juan Romero han firmado su primer triunfo de la temporada tras siete jornadas disputadas. Y, además, lo han hecho con una remontada que ha llegado en la recta final del partido gracias a un doblete de Carlos Hernández y a un tanto de Jordi Escobar

Ya llueve menos en Ceuta. Al menos, en lo deportivo. Un doblete de Carlos Hernández en la segunda parte y un tanto de Jordi Escobar le ha permitido al equipo que dirige José Juan Romero lograr su primera victoria de la temporada frente a la Real Sociedad B (3-1).

Tras un inicio de campaña, marcado indudablemente por la crisis social que viven en la ciudad ceutí a causa de la invasión marroquí, el cuadro caballa ha sumado cuatro de los últimos seis puntos. De una forma agónica, pero lo ha hecho. Y, aunque este triunfo no les va a permitir dormir fuera de la zona de descenso esta semana, sí que les va a llenar el depósito de gasolina para afrontar los siguientes encuentros.

El filial donostiarra se llegó a poner por delante en el Alfonso Murube, pero terminó el partido con nueve jugadores, tras las expulsiones de Kita y Mariezkurrena. Ambas rojas terminaron siendo decisiva en el devenir de un choque que se ha decantado por el coraje de los locales.

Y es que pese a que el Ceuta llevó el control del juego en el tramo inicial del partido y el filial realista se marchó al descanso en inferioridad numérica, serían los vascos quienes se adelantarían en el marcador tras el paso por los vestuarios, dejando helada a la parroquia local.

Con 0-1 Carlos Hernández cabeceó al fondo de las mallas un centro de Matos para nivelar el partido, pero el gol no subió al marcador porque, el árbitro, después de ser avisado por el VAR, lo anuló tras una consulta de cinco minutos por un fuera de juego previo de Capa.

Pero la resistencia realista duró hasta el minuto 67. Un minuto antes había sido expulsado Kita y las fuerzas se agotaron. Dos cabezazos más de Carlos Hernández, autor también de la diana que supuso el primer punto del curso frente al Real Valladolid en el tiempo añadido, fueron suficientes para darle la vuelta al partido y encarar los últimos diez minutos con el absoluto control del mismo.

El tercer tanto llegaría ya en el añadido, con el 'Sanse' ya exprimido físicamente, por medio de Jordi Escobar. Un tanto que supuso el alivio de una afición que lleva ya demasiado sufrido y que bien merecía una alegría como esta.

Ficha técnica:

3 - Ceuta: Guille Vallejo; Toni Abad (Marino, min. 75), Matos, Capa, Carlos Hernández; Joaquín (Jordi Escobar, min. 64), Okoro (Ale Meléndez, min. 75), Anuar (Arick, min. 86); Álex Camacho, Kuki Zalazar y Koné (Bueno, min. 86).1 – Real Sociedad B: Fraga; Garro, Balda, Ropero (Osazuwa, min. 86), Kita; Lebarbier (Aguirre, min. 71), Carbonell, Dani Díaz (Gorosabel, min. 71), Marchal (Agote, min. 67); Carrera (Soroeta, min. 71) y Mariezkurrena.Goles: 0-1, min. 48. Kita. 1-1, min. 67. Carlos Hernández. 2-1, min. 80. Carlos Hernández. 3-1, min. 99. Jordi Escobar.Árbitro: Daniel Miranda Bolaños. Mostró cartulina amarilla a los locales Matos (min. 70) y Okoro (min. 72) así como a los donostiarras Carrera (min. 70), Agote (min. 88) y Balda (min. 96). Expulsó, con roja directa, al visitante Mariezkurrena (min. 33), por golpear al lateral ceutí Matos, y por doble amarilla a Kita (min. 44 y 66). También expulsó, con roja directa, al preparador físico local, Antonio Pasamar, en el minuto 71.Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante 2.485 espectadores, menos de media entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exdirectivo y abonado ceutí Emilio Lamorena López.