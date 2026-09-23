El otro partido del Ceuta, más allá del fútbol: "Lo sufriremos hasta la última gota de nuestra vida"

Jose Juan Romero, Luhay Hamido, Eduardo Villegas y el Gobierno de Ceuta atienden a ESTADIO Deportivo para explicar de primera mano cómo ha afectado deportivamente al club la crisis migratoria y el papel extradeportivo que está jugando el equipo

El Ceuta rescató en el décimo minuto de la prolongación del partido ante el Real Valladolid (1-1) su primer punto de la temporada gracias a un gol del central Carlos Hernández, en un partido en el que ambos equipos acabaron con un jugador menos por sendas expulsiones. El empate en el último suspiro hizo saltar las lágrimas del entrenador caballa, José Juan Romero, siendo también una bocanada de aire para una afición necesitada de alegrías en lo futbolístico y en lo cotidiano, donde se ha visto afectada desde hace casi dos meses por un episodio impropio del siglo XXI y de una frontera europea, el cual les mantiene asfixiados.

La ciudad autónoma sufrió el pasado 30 y 31 de julio la entrada de más de 80.000 personas de manera irregular por la frontera terrestre y marítima que la separa de Marruecos. Hoy en día, todavía quedan en Ceuta entre 10.000 y 20.000 personas, lo que ha afectado a los ceutíes de una manera inimaginable en el resto del territorio español. La AD Ceuta FC, como es lógico, tampoco escapa a esta situación.

"A nivel deportivo evidentemente ha afectado porque no ha sido una pretemporada normal al uso. Los jugadores no han podido completar los mesociclos físicos. Y psicológicamente no estaban muy bien, estaban muy afectados. Entonces, bueno, ha costado un poco coger el ritmo entre eso y entre las bajas que tenemos", explica a ESTADIO Deportivo Luhay Hamido, presidente milagro del club ceutí, quien lo ha llevado de Tercera Federación a LaLiga Hypermotion en unos pocos años.

Los fichajes, afectados por lo ocurrido en Ceuta

Lo sucedido también ha sido un gran contratiempo a la hora de confeccionar la plantilla. "Pues sí que ha supuesto un esfuerzo doble o triple en todos los sentidos. A la hora de montar la plantilla, a la hora de los entrenamientos, a la hora de competir. Pero bueno, creo que ya estamos llegando al punto que quiere el míster en todos los sentidos", comenta Luhay, que llegó a reconocer que hasta 15 jugadores que el club tenía "hechos" se negaron a firmar e ir a Ceuta por la anómala situación en la ciudad. "Al final están los que han querido estar y los que queremos que estén", nos dice el presidente.

Por su parte, Eduardo Villegas, director deportivo del conjunto caballa, nos cuenta que "todos los jugadores aportan calidad, ilusión y ganas", que la plantilla que tiene el Ceuta es la que han "peleado, luchado y confeccionado", y que, "a partir de ahí, todos llevamos el escudo del Ceuta y lo honraremos, lo trabajaremos, lo lucharemos y lo sufriremos hasta la última gota de nuestra vida. Para ir con el club y para dar una alegría a la población".

José Juan Romero, técnico del Ceuta, asegura que el primer punto del curso ha costado "mucho más de lo que debería". El de Gerena confiesa a ESTADIO Deportivo que "después de la temporada pasada, sinceramente, bueno, esperábamos, o esperaba otra cosa. Pero bueno, las circunstancias han sido las que son y son estas. Y bueno, un punto que se pudo rescatar, que tiene un olor por lo menos, un olor y un perfume que creo que nos puede dar la vida".

El entrenador sevillano asegura que no "queda otra" que mantenerse centrados en el fútbol porque es su "profesión, su día a día". "Hay que tratar de que estemos centrados en esto. Es evidente que lo ocurrido nos ha penalizado en muchos aspectos, pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, otros aspectos de toda índole, de por qué también esta situación", explica.

Acerca de la notoriedad que han adquirido sus ruedas de prensa, José Juan asegura que "nadie nunca me va a callar", pero que no busca ninguna notoriedad. "Lo agradezco. En el fútbol y en la vida falta mucha naturalidad, y en situaciones, digamos de mayor repercusión, y cuando se tiene o se dicen las cosas como son, pues es motivo de comentarios de todo tipo. Pero orgulloso de poder ser un altavoz para poder decir lo que está pasando en Ceuta. Eso no es subjetivo, es objetivo absolutamente lo que aquí está ocurriendo".

El objetivo del Ceuta esta temporada en LaLiga Hypermotion

En cuanto a la realidad del conjunto caballa este curso, "no hay" ninguna similitud entre esta temporada y la anterior. "El objetivo del Ceuta en esta categoría va a ser el de mantenerse por los siglos de los siglos", reconoce José Juan. Para el Ceuta, estar en Segunda es "una bendición", pero mantenerse este curso va a ser "más complicado".

"El año pasado había una base de unos dos años, había un estilo muy determinado. Ahora se ha tenido que volver a hacer prácticamente un equipo. Los jugadores importantes se nos han ido, las piedras angulares del equipo se han ido. Y bueno, es verdad que ha costado traer. Creo que, por circunstancias, nos faltan cosas importantes para esta categoría. Y bueno, tendremos que pelear contra todo y ante todo. Pero vamos a necesitar la fuerza de todo el mundo y remangarnos muy mucho para sacar este año esto adelante. Esa es la realidad. A partir de ahí, pues, como siempre hemos hecho, pelear", añade el de Gerena.

En la misma línea, aunque algo más positivo, es Luhay Hamido, que asegura que para él "son todos unos guerreros, tanto el míster como los jugadores. Así que vamos a ir a por todas y vamos a intentar sacarlo entre todos".

El papel de la AD Ceuta FC en la crisis migratoria

Pese a que la AD Ceuta FC también se ha visto afectada por lo ocurrido en la ciudad autónoma, desde el Gobierno de Ceuta son conscientes del "importantísimo papel que está jugando" el club y "hay que reconocérselo", porque ahora mismo el Ceuta "no solamente está representando deportivamente la ciudad, está llevando el nombre de Ceuta por toda España cada fin de semana y eso, en una situación como la que estamos viviendo, tiene un enorme valor", aseguran a ED desde la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte.

"Estamos hablando de un club que compite en el fútbol profesional, con una repercusión mediática a nivel nacional muy importante y que nos permite que Ceuta siga estando presente fuera de nuestra ciudad. Y creo que el club está entendiendo perfectamente esa responsabilidad que tiene como principal referente deportivo de Ceuta. Lo importante es que no se deje de hablar de Ceuta, porque uno de los riesgos cuando pasan las semanas es que aquello que inicialmente ocupa portadas, informativos y tertulias termine desapareciendo poco a poco de la actualidad nacional y mientras aquí seguimos viviendo las consecuencias de lo ocurrido y, en ese sentido, el deporte creemos que tiene una capacidad de difusión extraordinaria y fuera de lo normal", añaden.

"La Agrupación Deportiva Ceuta se ha convertido, probablemente sin buscarlo, en uno de los grandes escaparates que tiene hoy nuestra ciudad en el resto de España y desde la ciudad tenemos que agradecer que utilice esa posición para defender su tierra, para trasladar lo que estamos viendo y para recordar que detrás de todo esto hay una ciudad intentando recuperar su normalidad. Por eso siempre decimos que el deporte va mucho más allá de ganar o perder. Hoy la AD Ceuta representa a miles de ceutíes cada vez que salen al campo, representa nuestro orgullo, nuestra identidad y también nuestra voluntad de que Ceuta siga siendo escuchada. Mientras esta situación continúe, creemos que es fundamental que desde todos los ámbitos, sobre todo desde el deporte, sigamos consiguiendo que Ceuta esté presente en el resto de España y que nadie tenga la sensación de que, porque hayan pasado unas semanas, el problema ya ha desaparecido", afirma el Ejecutivo ceutí.