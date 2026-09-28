De estar con un pie fuera del Celta a ser el central de confianza de Giráldez

Yoel Lago ha pasado de estar cerca de salir cedido a Segunda a convertirse en una pieza habitual para Claudio Giráldez. El canterano ha aprovechado su oportunidad y, tras siete jornadas, es el jugador de campo del Celta con más minutos en LaLiga, una transformación que resume su espectacular cambio de rol

El fútbol cambia de escenario con una rapidez difícil de explicar. Y si alguien lo está comprobando en primera persona es Yoel Lago. El canterano del Celta estuvo muy cerca de salir cedido en el mercado invernal de la pasada temporada en busca de los minutos que no encontraba en Vigo. La Cultural Leonesa llegó a tener muy encaminada su incorporación, pero el central tomó una decisión que entonces parecía arriesgada: quedarse y pelear por su oportunidad.

Meses después, el contexto es completamente diferente. El futbolista de Mondariz ha pasado de ocupar un papel secundario en los planes de Claudio Giráldez a convertirse en una pieza habitual de su defensa. Tanto que, en las siete primeras jornadas de LaLiga, ha participado en todos los encuentros y ha sido titular en seis de ellos.

De tercera opción a buscar una salida

La situación de Yoel durante la primera mitad de la temporada pasada poco tenía que ver con la actual. Starfelt era el dueño de la posición y Aidoo aparecía por delante del canterano en la rotación. Las oportunidades de Lago se reducían prácticamente a la Copa del Rey y a algunas apariciones en Europa. La titularidad ante el Ludogorets tampoco ayudó a cambiar el escenario. Su actuación en Razgrad dejó dudas y el cuerpo técnico entendió que lo más beneficioso para su evolución podía ser encontrar un destino donde tuviera continuidad. La propuesta estaba clara: salir cedido para jugar.

Varios equipos de Segunda se interesaron por su situación y la Cultural Leonesa fue uno de los que más cerca estuvo de hacerse con sus servicios. Sin embargo, cuando la operación parecía encaminada, Yoel decidió permanecer en Vigo. Quería competir por un sitio en una plantilla en la que, por entonces, parecía complicado hacerse un hueco.

Una oportunidad que cambió el escenario

La primera gran ventana llegó en enero. La ausencia de Aidoo en Europa y una baja de última hora de Starfelt llevaron a Giráldez a apostar por él ante el Estrella Roja. Al otro lado esperaba un desafío de altura, con Marko Arnautovic como referencia ofensiva. Yoel respondió. Aquella actuación en Belgrado no le convirtió inmediatamente en titular habitual, pero sí dejó una señal importante: cuando el Celta necesitara recurrir a él, podía hacerlo.

Su gran oportunidad en LaLiga, sin embargo, todavía tardaría en llegar. No fue hasta abril, en Mestalla, cuando volvió a tener protagonismo en el torneo doméstico. Y entonces apareció el factor que terminó modificando por completo su situación: la lesión de Starfelt. A partir de ahí, Giráldez tuvo que recurrir al canterano con mucha más frecuencia. Yoel encadenó siete titularidades ligueras en el tramo final y disputó los 90 minutos en las seis últimas jornadas. No todo fue perfecto. El partido ante el Friburgo dejó críticas y en el Camp Nou protagonizó una acción desafortunada al cometer un penalti sobre Lamine Yamal que terminó condicionando su encuentro. Pero su evolución fue suficiente para que terminara la temporada convertido en la primera alternativa de Giráldez cuando Starfelt no estaba disponible.

El nuevo Yoel Lago

Y si aquella recta final sirvió para cambiar su consideración, el inicio de esta temporada ha terminado de confirmar el giro. La ausencia de Starfelt, primero por sus compromisos internacionales y después por problemas físicos, permitió a Yoel asumir más responsabilidades durante la pretemporada. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico y también al club, que terminó reservándole una de las 25 fichas del primer equipo. El dorsal 18 dejó de ser el de un jugador que esperaba su oportunidad para convertirse en el de un futbolista con presencia habitual en los planes de Giráldez.

Los números explican buena parte del cambio. Tras siete jornadas de LaLiga, Yoel acumula 585 minutos, ha participado en todos los partidos y ha sido titular en seis. Solo se quedó fuera del once ante el Athletic, aunque terminó entrando tras el descanso. Con esas cifras ya ha superado la mitad de los minutos que disputó en toda la pasada edición liguera y ha dejado atrás en este apartado a defensas con mayor experiencia como Javi Rodríguez, Marcos Alonso o el propio Starfelt. Solo Miguel Román acumula más minutos que él entre todos los futbolistas del Celta si se tienen en cuenta todas las competiciones. Y Giráldez lo tiene claro. Preguntado recientemente por la evolución del central, el técnico celeste resumió el cambio de manera contundente: "No confío en que Yoel vaya a dar un paso adelante, para mí ya lo dio". Hace unos meses, el Celta buscaba un equipo que le garantizara minutos. Ahora es el propio Celta quien se los está dando.