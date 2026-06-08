Iago Aspas: 18 años de la semilla de una leyenda en el Celta de Vigo

El 8 de junio de 2008 el delantero de Moaña disputaba su primer partido con el primer equipo celeste; fue titular ante el Salamanca en el Helmántico

Iago Aspas cumple este lunes la mayoría de edad como futbolista del primer equipo del Celta de Vigo. Este 8 de junio se cumplen 18 años desde que la leyenda de la entidad celeste disputara su primer partido con el primer equipo gallego. Fue el 8 de junio de 2008 en un duelo disputado en el Helmántico ante el Salamanca.

Aquella fue el despegue de Iago Aspas que luego ha ido batiendo registros en la historia del Celta de Vigo hasta convertirse en leyenda. El futbolista con más partidos vistiendo la camiseta del equipo celeste, el máximo goleador de todos los tiempos de los de Balaídos y su carisma y talento futbolístico. Justo hace unas semanas anunciaba que seguirá un año más en los terrenos de juego.

Iago Aspas fue titular en su estreno ante el Salamanca y perdió

Sin embargo todo tiene un comienzo y el de Iago Aspas en el primer equipo del Celta se produjo en el Helmántico. Aquel el delantero fue titular en el once por el que apostó Menéndez, entonces entrenador celtiña. Fueron 60 minutos los que jugó el de Moaña antes de ser suplido por Pepe Aicart, otro canterano.

Era una de las últimas jornadas del campeonato en Segunda División, donde militaba en aquel curso el Celta de Vigo. En aquella ocasión por los vigueses jugaron Esteban; George Lucas, Agus, Matías Lequi, Noel Alonso; Vitolo, Michu; Ántonio Núñez, Iago Aspas, Antonio Guayre y Jesús Perera. Más tarde entraron al campo desde el banquillo Fernando Sales, el señalado Pepe Aicart y Yiannis Okkas.

El Salamanca, entrenado por Juan Ignacio Martínez, venció por 3-1. El gol del Celta fue obra de Pelegrín en propia puerta. Fue una temporada dura para el Celta con hasta cuatro entrenadores. Hristo Stoichkov, Juan Ramón López Caro, Antonio López y Alejandro Menéndez pasaron por el banquillo celeste que acabó decimosexto, únicamente con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda B.

Casi un año después jugó su segundo partido e hizo doblete ante el Alavés

Claro que más allá de las circunstancias colectivas del equipo, el paso del tiempo marcó esa fecha tan especial por el debut de Iago Aspas. El delantero entonces tenía 19 años y, aunque había coqueteado antes con alguna convocatoria, no fue hasta esa ocasión cuando disfrutó de su primer partido con el Celta de Vigo Luego han llegado 571 más para formar parte del equipo en dos etapas.

El siguiente partido de Iago Aspas hubo de esperar a la siguiente campaña, también con el equipo en Segunda División, y fueron tres las ocasiones en las que jugó. Casi un año después, contra el Alavés en Balaídos. Su primer encuentro en casa y donde dejó huella. El de Moaña anotó dos valiosos goles contra el Alavés y también arrancaba su particular cuenta goleadora. Por ahora son 222.

Ahora Iago Aspas, como el resto de sus compañeros, descansa para preparar una nueva temporada. Será la última del genial delantero que es santo y seña de este Celta de Vigo. Será la última campaña sobre el verde antes de pasar a las estructuras del club, tal y como se determinó con la renovación del jugador.