Elche - Celta de Vigo, en directo el partido de hoy de la Jornada 8 de LaLiga en vivo online

El Elche y el Celta de Vigo se enfrentan en el Martínez Valero en un duelo en el que ambos buscan dar continuidad a sus últimos triunfos y alejarse de la zona baja de la clasificación. En ESTADIO Deportivo estamos en directo para contarte todo lo que suceda en este encuentro de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, desde dos horas antes de que ruede el balón

El Martínez Valero se prepara para vivir un nuevo duelo de LaLiga EA Sports en el que ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para sus respectivos objetivos.

"El Elche es un equipo que tiene una muy buena herencia de una manera de jugar, de mostrarse, de ser atrevidos, cambiando permanentemente estructuras. En ese aspecto, Anselmi le da continuidad a un muy buen trabajo de años anteriores, tanto de Eder como de Becca. El Elche tiene una línea muy clara durante años de lo que quieren ser"

Claudio Giráldez destacó en la previa el estilo de juego del Elche y la continuidad que le ha dado su actual técnico al trabajo de sus predecesores. El entrenador del Celta elogió la identidad futbolística del conjunto ilicitano, al que considera un equipo atrevido y con una idea de juego muy definida a lo largo de los últimos años.

Hoy tenemos como mejores jugadores a Niño, Elche, y a Durán, Celta. Niño lleva hasta el momento 5 goles, mientras que Durán lleva 2 goles

La principal novedad en la convocatoria del Celta es el regreso de Iago Aspas. El delantero celeste vuelve a estar disponible cuatro semanas después de sufrir una rotura fibrilar.

El Elche afronta el encuentro sin Fede Redondo, que se perderá el partido por sanción tras ser expulsado ante el Espanyol, y Yago de Santiago, que tampoco estará disponible debido a una lesión.

lvaro Núñez y Sergio Carreira volverán a un estadio que conocen bien después de estar en el Elche.

"El Celta juega bien al fútbol. Su entrenador y yo compartimos ciertos gustos futbolísticos. Sabe cuidar la pelota y encontrar ventajas . Sus números también reflejan que cuesta marcarles. Ellos querrán proponer. Y cuando no tienen la pelota, suelen saltar a la presión. También saben defender en bloque bajo", aseguró Anselmi en la previa

Rubén Sánchez, Aguado y Tete Morente entran en el once inicial del Elche como principales novedades. Josan, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad sin cargos, figura en la convocatoria , aunque comenzará el partido desde el banquillo.

El Elche es el equipo que más goles en propia puerta se ha marcado

El Martínez Valero acoge un enfrentamiento entre dos equipos que regresan a la competición con la intención de prolongar las buenas sensaciones de sus últimos compromisos. El Elche recibe al Celta de Vigo en un partido que puede tener consecuencias importantes en la zona baja de la clasificación, donde cada punto empieza a adquirir un valor especial. Los ilicitanos quieren aprovechar el impulso de su última victoria para dar un paso adelante ante su afición, mientras que los gallegos tratarán de confirmar que su contundente triunfo antes del parón no fue un resultado aislado.

El Elche busca trasladar su reacción al Martínez Valero

El conjunto dirigido por Martín Anselmi llega a esta octava jornada después de conseguir su primera victoria liguera de la temporada. El triunfo por 1-3 frente al Espanyol permitió al equipo franjiverde romper su mala dinámica y recuperar parte de la confianza perdida durante las primeras semanas del campeonato. Además, el resultado tuvo un mérito añadido, ya que los ilicitanos tuvieron que competir con un futbolista menos desde los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, el Elche todavía tiene una asignatura pendiente: hacerse fuerte en casa. Pese a la mejoría mostrada en su última salida, el equipo no ha conseguido sumar puntos en el Martínez Valero durante este inicio de Liga. Por eso, el duelo ante el Celta representa una oportunidad para cambiar esa tendencia y demostrar que también puede competir ante su público.

Durante el parón internacional, Anselmi ha aprovechado el tiempo disponible para seguir trabajando en los mecanismos de su equipo y preparar una cita en la que el control del balón puede resultar determinante. El técnico argentino mantiene su apuesta por un fútbol asociativo, con protagonismo en la posesión y capacidad para generar ventajas a través de la circulación.

En el apartado de bajas, Fede Redondo no podrá participar por sanción, mientras que Yago Santiago continúa recuperándose de sus problemas físicos. La posible presencia de Kevin Lomónaco y la disponibilidad de otros futbolistas que han arrastrado molestias serán aspectos a tener en cuenta en los planes del entrenador.

El Celta quiere confirmar su mejoría tras el parón

En el otro lado estará un Celta que afronta el encuentro con la confianza reforzada después de golear por 5-0 al Racing de Santander en su último compromiso. El equipo de Claudio Giráldez firmó una de sus actuaciones más convincentes del curso y buscará mantener ese nivel en un desplazamiento exigente, ante un rival que también necesita sumar para mejorar su situación clasificatoria. Los vigueses han mostrado capacidad para competir, aunque les ha faltado regularidad para convertir sus buenas fases de juego en victorias. Con siete puntos en su casillero, el conjunto gallego pretende aprovechar el enfrentamiento directo para abrir distancia respecto a la zona de descenso y comenzar a mirar hacia posiciones más tranquilas.

La principal novedad para Giráldez está en la recuperación de Iago Aspas, que vuelve a estar disponible después de superar sus problemas musculares. El capitán celeste es una pieza importante por su capacidad para asociarse, encontrar espacios y generar peligro cerca del área rival. También regresa Sebastián Cáceres, una alternativa relevante para reforzar una defensa condicionada por las ausencias.

No obstante, el técnico tendrá que afrontar el encuentro sin varios efectivos. Carl Starfelt y Miguel Román continúan fuera por lesión, al igual que Jones El-Abdellaoui. Estas bajas obligan a ajustar las piezas disponibles en una semana en la que el Celta también tiene compromisos importantes en el horizonte.

Dos propuestas futbolísticas que prometen un duelo táctico

El enfrentamiento también ofrece un interesante contraste entre dos entrenadores que conceden importancia al balón y a la organización colectiva. Esa circunstancia puede convertir el centro del campo en una de las zonas decisivas del partido. El Elche tratará de imponer su ritmo y aprovechar las recuperaciones para atacar con rapidez, mientras que el conjunto gallego buscará encontrar espacios mediante la circulación y la movilidad de sus hombres de ataque.