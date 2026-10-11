El Celta busca delantero y ya tiene un nombre sobre la mesa: Ousmane Camara

Marco Garcés, director de fútbol del Celta, busca reforzar el equipo el próximo mercado de invierno con un delantero centro

Elche y Celta de Vigo se enfrentan este domingo en el Martínez Valero con el objetivo de dar continuidad a su dinámica ganadora tras lograr ambos su primera victoria en la jornada previa al parón de selecciones. Además, el cuadro vigués mira al futuro en busca de reforzar la plantilla el próximo mercado de invierno, donde la prioridad es la de la delantera.

Marco Garcés, director de fútbol del Celta y máximo responsable de los fichajes, no lo tuvo fácil el pasado verano para cerrar incorporaciones, por lo que ahora está ojeando bien el mercado para intentar traer un '9' de garantías y con proyección en enero.

La última temporada de Aspas

La referencia ofensiva del Celta las últimas temporadas y leyenda del club, Iago Aspas, afronta el final de su carrera como futbolista, no pudiendo jugar tantos minutos como antes. Además, aunque este curso no ha comenzado de la mejor manera para Borja Iglesias, el de Santiago de Compostela tiene a varios clubes detrás y su futuro es una incógnita, puesto que podría irse a probar a una liga menos competitiva como la mexicana, donde le siguen de cerca. En esta situación, Garcés está siguiendo de cerca a Ousmane Camara.

El delantero guineano del CD Castellón, que cumplirá 25 años el próximo 3 de noviembre, acumula cuatro goles en siete partidos esta temporada, en los que además ha sumado también una asistencia. El conjunto blanquinegro lo fichó el verano de 2024 procedente del Auxerre por medio millón de euros, acumulando 19 tantos y 4 asistencias desde que llegó a España.

Bien es cierto que el Celta no es el único club que sigue de cerca a Ousmane Camara, quien está siendo vigilado de cerca por otros equipos como el Real Oviedo. De hecho, los asturianos intentaron su fichaje el pasado mercado estival, pero no alcanzaron los 2,7 millones de euros que solicitaba el Castellón por su traspaso. Sea el Celta u otro equipo, quien quiera al guineano sabe que tendrá que pagar alrededor de tres millones por hacerse con sus servicios.

Pablo Durán, como alternativa

Al margen de Iago Aspas y Borja Iglesias, en Vigo también tienen a Pablo Durán como '9' puro. Si bien es cierto que hay otros jugadores como Jones El-Abdellaoui o Ferran Jutglà que pueden jugar en la posición de delantero centro, aunque no sea su demarcación natural, la cual es, por ahora, fija para el campeón del mundo Borja Iglesias.