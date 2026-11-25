Al meta suplente del Arsenal le gustaría tener más protagonismo, por eso Braulio Vázquez ha activado la opción en caso de que finalmente Van Oevelen vuelva al Ipswich Town

La posibilidad de que el neerlandés Kayne van Oevelen no acabe su cesión en el Valencia está sobre la mesa. El Ipswich Town incluyó una cláusula en su contrato de cesión al club che por el que el joven portero holandés tenía que jugar un mínimo de partidos antes de enero o en caso contrato el club inglés podría activar dicha cláusula para recuperar a su portero de forma unilateral a mitad de temporada.

Van Oevelen, en un calentamiento con el Valencia. / Imago.

El caso es que Van Oevelen no va a llegar a esa cifra de partidos, pues tan solo ha jugado un partido, en la Copa del Rey frente al Tavernes, y todo hace indicar, salvo lesión inesperada de Stole Dimitrievski, que seguirá disputando la Copa del Rey, por lo que podría ser de nuevo titular la próxima semana frente al Real Jaén.

Y ante esa posibilidad, el director deportivo Braulio Vázquez debe tener un plan B para no verse sorprendido en caso de que el Ipswich Town decida recuperar a Van Oevelen, con lo que Javier Aguirre se quedaría con Dimitrievski y su tercer portero, Cristián Rivero. Así, según apunta el programa 'El Partit de la Una' de À Punt Ràdio, el director deportivo tiene en su agenda señalado el nombre de Kepa Arrizabalaga.

Kepa, durante su cesión al Bournemouth. / Cordon Press

Según esta fuente, Braulio Vázquez ya ha activado esta opción iniciando los contactos formales para su posible fichaje en el mes de enero. El director deportivo che ha querido sondear el entorno del meta de Ondarroa para conocer su predisposición a cambiar Londres por Valencia a sabiendas de que en el Arsenal apenas va a tener oportunidades de jugar a la sombra de David Raya.

Por el equipo del Emirates Stadium firmó en verano de 2025 pero desde entonces apenas ha disputado 15 partidos, y a sus 32 años quiere volver a ser titular, sentirse importante y tener muchos minutos, por lo que vería con buenos ojos regresar al fútbol español. Sin embargo, para que su posible fichaje se active definitivamente, antes deben producirse dos escenarios.

Van Oevelen podría regresar al Ipswich Town en enero, por lo que Braulio tiene activadas varias alternativas para la portería, siendo una de ellas la de Kepa

Primero, que el Ipswich T﻿own finalmente ejecute la cláusula para recuperar a Kayne van Oevelen en el mercado de enero, con lo que Braulio acudiría al mercado a por un portero, y en caso de que este fuera Kepa, que el Valencia pueda llegar a un acuerdo con el Arsenal en la cuestión del salario, que deberían compartir ambos clubes.

Kepa Arrizabalaga, una carrera más a menos

Kepa Arrizabalaga salió de﻿l Athletic Club en el verano de 2018 marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera en Inglaterra. El guardameta vizcaíno puso rumbo al Chelsea, que pagó los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, convirtiéndolo en el portero más caro de la historia.

Su paso por Stamford Bridge estuvo marcado por la presión, la irregularidad y momentos de gran protagonismo. Pese a las dificultades, Kepa conquistó la Europa League en 2019, la Champions League en 2021, además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

En 2023, una lesión de Thibaut Courtois le abrió las puertas del Real Madrid, donde llegó cedido para afrontar una temporada de máxima exigencia. Aunque comenzó como titular, el rendimiento de Andriy Lunin terminó relegándole al banquillo. Aun así, formó parte de un equipo que conquistó la Liga y la Champions en 2024.

Posteriormente, Kepa encontró continuidad en el Bournemouth de Andoni Iraola, donde recuperó sensaciones y protagonismo durante la temporada 2024-2025. En 2025 inició una nueva aventura en el Arsenal, incorporándose al proyecto de Mikel Arteta como alternativa a David Raya.

A sus 32 años, Kepa ﻿continúa en la élite del fútbol europeo pero su trayectoria, marcada por grandes fichajes, títulos y etapas de suplencia, afronta una etapa decisiva en la que el vasco quiere volver a ser protagonista dentro del terreno de juego.